Absage: Tannengraß und Lebzeltstern

Die stimmungsvolle Adventveranstaltung wird auf 2022 verschoben

Stübing (OTS) - Der Corona-Virus und seine Verbreitung sind in allen Medien und bestimmen zurzeit die Berichterstattung. Tatsache ist: Niemand möchte krank werden und alle sind bemüht, die Ausbreitung einzudämmen. Wir wollen gemeinsam mit Ihnen unseren Beitrag dazu leisten und haben uns deshalb dazu entschlossen, die beliebte Adventveranstaltung Tannengraß und Lebzeltstern auch 2021 abzusagen.

Tannengraß und Lebzeltstern ist jene vorweihnachtliche Veranstaltung im Österreichischen Freilichtmuseum Stübing, die traditionellerweise am ersten und zweiten Wochenende im Advent stattfindet. Advent, so wie er früher war, mit traditionellem Handwerk, Tieren der Weihnachtskrippe sowie stimmungsvoller Musik, Lesungen und Kulinarik, fernab von vorweihnachtlicher Hektik und mit einer ganz besonderen Stimmung ‒ das zeichnet diese Veranstaltung aus.

Obwohl im Vorfeld das Programm bereits an die zurzeit geltenden Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung angepasst wurde, so lebt Tannengraß und Lebzeltstern vor allem von der heimeligen Atmosphäre in den historischen Häusern und Stuben. Diese einzigartige Stimmung der Nähe und Geborgenheit kann derzeit leider nicht angeboten werden. Wir wollen daher unseren Beitrag für möglichst friedvolle Weihnachten leisten und haben deshalb beschlossen, die für das erste (27. und 28.11.) und zweite Adventwochenende (4. und 5.12.) geplante Veranstaltung Tannengraß und Lebzeltstern abzusagen.

Die begehrten Karten dafür behalten wahlweise für das Jahr 2022 ihre Gültigkeit. Eine Rückgabe an den Verkaufsstellen ist ebenfalls möglich.

Nähere Informationen: www.freilichtmuseum.at

