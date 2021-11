Lotto: Vierfachjackpot – 4 Mio. Euro für die „sechs Richtigen“ am Sonntag

Jackpots auch beim Fünfer mit Zusatzzahl und beim Joker

Wien (OTS) - Da es am vergangenen Mittwoch zum vierten Mal in Folge keinen Sechser gegeben hat, geht es am kommenden Sonntag um den bereits siebenten Vierfachjackpot in diesem Jahr. Dabei werden rund 4 Millionen Euro im Topf liegen. Der Großteil der bisherigen Vierfachjackpots entwickelte sich zum Fünffachjackpot weiter, lediglich zwei konnten geknackt werden. Dabei gab es einmal zwei Sechser und einmal einen.

Aber es wartet bei Lotto am Wochenende auch noch ein zweiter recht gut gefüllter Topf. Es gab nämlich auch keinen Fünfer mit Zusatzzahl, und somit wird ein Jackpot mit rund 260.000 Euro ausgespielt.

LottoPlus

Ebenfalls ohne Sechser endete die LottoPlus Ziehung. Die Gewinnsumme wurde wieder auf die Gewinner eines Fünfers aufgeteilt wurde, und so erhalten hier 56 Spielteilnehmer jeweils mehr als 6.500 Euro. Beim LottoPlus Sechser am Sonntag geht es um rund 300.000 Euro.

Joker

Schließlich geht es auch beim Joker am Sonntag um einen Jackpot und damit um rund 450.000 Euro, doch dazu bedurfte es der Mithilfe eines Wieners bzw. einer Wienerin. Sein bzw. ihr Wettschein trug zwar – als einziger – die richtige Joker Zahl, allerdings war darauf das „Ja“ nicht angekreuzt.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 17. November 2021

4fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 3.012.013,21 – 4,0 Mio. warten JP Fünfer+ZZ, im Topf bleiben EUR 130.332,18 88 Fünfer zu je EUR 1.615,60 237 Vierer+ZZ zu je EUR 179,90 4.458 Vierer zu je EUR 53,10 5.951 Dreier+ZZ zu je EUR 17,90 77.743 Dreier zu je EUR 5,50 233.965 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 9 20 25 26 32 42 Zusatzzahl 43

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 17. November 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 56 Fünfer zu je EUR 6.510,20 3.051 Vierer zu je EUR 20,20 49.335 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 5 15 22 33 35 36

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 17. November 2021

JP Joker, im Topf bleiben EUR 213.226,81 – 450.000 Euro warten 13 mal EUR 8.800,00 104 mal EUR 880,00 918 mal EUR 88,00 9.975 mal EUR 8,00 101.112 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 5 2 2 3 9 0

