Dusan Todorovic übernimmt das Programm-Management bei aws i2 Business Angels

Das größte österreichische InvestorInnen-Netzwerk bekommt eine neue Leitung: Todorovic bringt seine Erfahrung als Unternehmer und als Netzwerker für Start-ups und Corporates ein.

Wien (OTS) - Per 1. Dezember 2021 übernimmt Dusan Todorovic die Leitung des bereits seit 1997 bestehenden Programmes aws i2 Business Angels. Das neutrale Service vernetzt Start-ups, Investorinnen und Investoren und wird aktuell bereits von mehr als 420 Business Angels genutzt. Jährlich werden dazu mehr als 700 Start-ups gescreent und auf ihre InvestorInnen-Fähigkeit hin geprüft. 50 bis 60 Projekte werden in der Folge den teilnehmenden Business Angels vorgestellt. Das Vermittlungsvolumen beläuft sich dabei auf insgesamt durchschnittlich EUR 5 Mio. pro Jahr. Neben aws i2 Business Angels verantwortet Todorovic auch das Startup-Corporate-Netzwerk aws Industry-Startup.Net.

„Als Unternehmer habe ich aus eigener Erfahrung gelernt, ein Kontakt oder eine Empfehlung aus einer glaubwürdigen und neutralen Quelle zur richtigen Zeit, kann viel bewirken. Sowohl bei der Suche nach Kooperationspartnern als auch nach Investorinnen, und Investoren ist eine neutrale und treffsichere Vernetzung der Start für viele Erfolgsstories. Ich freue mich sehr darauf, meine Erfahrungen aus der Vernetzung von Start-ups und Corporates als auch meine langjährige Erfahrung in Führungspositionen hier einbringen zu können“, sagt Dusan Todorovic.

Neben dem Screening der Start-ups und der Vernetzung ist Todorovic für die Organisation der aws i2 Business Angels-Events zuständig. Für alle teilnehmenden Investorinnen und Investoren veranstaltet das Programm mehrere Events zur persönlichen Vernetzung unter anderem auch mit kapitalsuchenden Start-ups: Dazu zählen u.a. der Austrian Business Angel Day mit der Verleihung des „Business Angel und Business Angel Investorin of the Year“-Awards, sowie der Business Angel Summit in Kitzbühel und eine Reihe von Pitch Events unter dem Dach der Netzwerkprogramme aws Connect.

Am 24. November ist Austrian Business Angel Day

Als einer der wichtigsten Events der Branche hat sich der Business Angel Day, organisiert von der aws und den akademischen Gründerzentren (AplusB) fest verankert. Dieses Jahr setzt der Event aber mit einigen Neuerungen wichtige Akzente. So wird heuer zum ersten Mal mit der Auszeichnung der Business Angel Investorin of the Year die Rolle von weiblichen Investorinnen besonders gewürdigt. „Diversität ist für Organisationen eine wichtige Voraussetzung und kann den entscheidenden Wettbewerbsvorteil bedeuten, daher wird es immer wichtiger weibliche Investorinnen sprichwörtlich ins Startup-Board zu holen. Es freut mich besonders, dass wir heuer erstmalig die Business Angel Investorin of the Year küren werden“, gibt Todorovic einen ersten Einblick in die künftigen Themenschwerpunkte.

Der in Belgrad geborene Wiener hat Volkswirtschaftslehre an der WU Wien sowie Business Coaching und Change Management mit Schwerpunkt auf Kooperationsentstehung in Netzwerken studiert. Vor seiner Tätigkeit in der aws hat Todorovic als geschäftsführender Gesellschafter die Event- und Werbeagentur IDEAL Live Marketing mitaufgebaut und sich dem Aufbau das Geschäftsfeldes für soziale Wohnprojekte und der Leitung eines Pflegeheimes der Caritas Wien und Stiftung Liebenau gewidmet.

