„OKIDOKI“-Kinderprogramm: Neues zum Staunen im „Museum AHA“ in ORF 1

Doppelfolgen ab 20. November um 8.25 Uhr und 8.45 Uhr

Wien (OTS) - Neues vom „Museum AHA“ in ORF 1! Im „OKIDOKI“-Wissensformat begeben sich Thomas Brezina und die Punk-Mumie Ramfetz ab 20. November 2021 immer samstags in neuen Doppelfolgen ab 8.25 Uhr in ORF 1 wieder auf die Suche nach faszinierenden und kuriosen Dingen. In jeder Folge stellen sie fünf Museumsgegenstände mit einer außergewöhnlichen Geschichte vor. Dabei haben sich zwei Fälschungen eingeschlichen und die Kinder werden angeregt zu erraten, welcher Gegenstand nicht echt ist. In den neuen Folgen kann das jüngste Publikum faszinierende Gegenstände aus vielen Bereichen wie Kunst, Geschichte, Musik, Technik oder Natur kennenlernen und spannende Geschichten darüber erfahren.

Mehr zu den Inhalten:

„Museum AHA“ am 20. November um 8.25 Uhr ORF 1

Im „Museum AHA“ gibt’s wieder viel zu staunen. Wie kommt ein Astronaut auf die Kathedrale von Salamanca? Gibt es ein Tier, das so durchsichtig ist, dass man seine Organe sehen kann? Und kann es Steine geben, die blühen? Im Saal der seltsamen Sachen zeigen euch Thomas und Ramfetz duftende Tapeten und im Saal der Technik steht eine Schultasche, die den Schulweg erleichtern soll. Aber ob es sie wirklich gibt?

„Museum AHA“ am 20. November um 8.45 Uhr ORF 1

Ein eigenartiger Duft ist im „Museum AHA“ zu vernehmen. Er kommt aus dem Saal der Natur und soll Kräfte wecken. Im Küchenlabor staunt Ramfetz nicht schlecht, nachdem er von einem Kürbis kostet. Im Saal der Bücher überrascht Thomas Ramfetz mit einem ganz besonderen Daumenkino. Und auch praktische Erfindungen gibt es wieder zu entdecken: einen Hammer mit Stoppfunktion und ein Hunde-Selfie-Gerät, mit dem Fotos mit dem Hund ganz einfach gelingen sollen. Welche Objekte gibt es wirklich und welche haben Thomas und Ramfetz nur erfunden?

Die Sendung ist eine Produktion des ORF in Zusammenarbeit mit dem ZDF, hergestellt von Tower10 KidsTV.

