Wölbitsch/Grießler ad Hanke: Wien Holding Arena, bitte melden !

Spatenstich war ursprünglich für 2021 geplant – Realisierung wurde sukzessive verschoben – Mehr Tempo und mehr Transparenz bei diesem Leuchtturmprojekt

Wien (OTS) - Während die Stadtregierung wieder einmal „Rekordinvestitionen“ ankündigt, gibt es zu den Plänen und zur Realisierung eines der bedeutendsten Investitionsprojekte der Stadt keinerlei Informationen. „Wird die Wien Holding Arena realisiert, wenn ja wann und vor allem zu welchen Kosten?“, fragt sich Klubobmann Markus Wölbitsch angesichts des monatelangen Schweigens des zuständigen Finanzstadtrats.

Vor knapp drei Jahren haben Bürgermeister Michael Ludwig und Finanzstadtrat Peter Hanke angekündigt, dass die neue Multifunktionsarena nach eingehender Prüfung in Neu-Marx entstehen soll. Der Spatenstich war ursprünglich für das Jahr 2021 und die Eröffnung für das Jahr 2024 geplant. Letztes Jahr wurde die Fertigstellung zunächst auf 2025 und schließlich auf 2026 verschoben.

Markus Wölbitsch: „Im Mai 2021 kamen Unterlagen an die Öffentlichkeit, dass die Gesamtkosten von 250 Mio. Euro auf rund 750 Mio. Euro anwachsen werden. Dies wurde seitens der Verantwortlichen dementiert, seitdem herrscht Schweigen. Die Wien Holding Arena ist ein „Leuchtturmprojekt“ für unsere Metropole, das gleichermaßen Wertschöpfung erzeugt und Arbeitsplätze schafft.“

„Namens der neuen Volkspartei Wien erwarte ich mir mehr Tempo und mehr Transparenz. Es braucht vor allem einen Generalunternehmer, sowohl die Errichtung als auch der Betrieb müssen von privaten Unternehmen abgewickelt werden. Nur so ist sichergestellt, dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler das beste Projekt zum günstigsten Preis bekommen. Ein zweites Krankenhaus Nord kann sich Wien definitiv nicht leisten“, so Wölbitsch weiter.



Für die rasche Umsetzung eines PPP-Modells plädiert auch der Tourismussprecher der neuen Volkspartei Wien Gemeinderat Markus Grießler. „Dies garantiert für Nutzer und Besucher die bestmögliche Infrastruktur und das optimale Erlebnis bei diesem Leuchtturmprojekt“, so Grießler abschließend.

