„Fannys Friday“ am 19. November in ORF 1: Leben ohne Schmerz, Sucht nach Sportwetten und Schwangerschaftstests

Anschließend: „Fannys Friday Doku“ über Verschwörungstheorien

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 19. November 2021, widmet sich „Fannys Friday“ um 15.45 Uhr in ORF 1 folgenden Themen: CIPA-Syndrom – Leben ohne Schmerzempfinden, Süchtig nach Sportwetten und Kakadus mit Tischmanieren. Außerdem: „Science Buster“ Martin Moder zur Geschichte von Schwangerschaftstests. Die anschließende „Fannys Friday Doku“ widmet sich in „Wie geht das? Die große Verschwörung“ der Gefährlichkeit von Verschwörungstheorien in einer vernetzten Welt. Danach präsentiert „Die Superkräfte der Tiere“ zwei neue Folgen und „Ausgetrickst“ geht mit einer magischen Ausgabe an den Start.

„Fannys Friday“ – Das Magazin (15.45 Uhr)

Leben ohne Schmerzempfinden – Die Hand auf der heißen Herdplatte. Annas Familie schreit, aber sie fühlt nichts. Anna hat das CIPA-Syndrom und empfindet deshalb seit ihrer Geburt keinen Schmerz. Was wie eine Superkraft klingt, kann für Anna auch zur Gefahr werden. Wichtige Schmerzsignale des Körpers, etwa bei einem gebrochenen Bein oder Entzündungen, kann sie nicht wahrnehmen. Reporterin Kathrin hat einen Tag mit Anna und ihrer Familie verbracht.

Süchtig nach Sportwetten – Stefan hat bei Wetten auf Fußballergebnisse Zehntausende Euro verloren. Er beschreibt den Teufelskreis, wie er sich von Freunden und Familie Geld geborgt hat und sogar seine Freundin bestohlen hat, um seine Sucht zu finanzieren. Aber er erzählt auch davon, wie er „clean“ werden konnte.

„Science Buster“ Martin Moder zur Geschichte von Schwangerschaftstests – Schwangerschaftstests gibt es erst seit etwa 50 Jahren. Davor wurde sich auf teilweise schräge Methoden verlassen. Zwiebeln, Datteln, Bier und Weizen zum Beispiel. Ein richtiges Testergebnis dabei war aber meist purer Zufall.

Kakadus mit Tischmanieren – Kakadus sind intelligente, neugierige und verspielte Tiere. Mit dem Schnabel bearbeiten sie Holz, um damit beispielsweise Früchte aufzuknacken oder Flüssigkeiten zu „löffeln“. Ein internationales Forscherteam untersucht die Lernkurve der Kakadus und vergleicht die Fähigkeiten der Tiere in Freiheit mit jenen in Gefangenschaft.

„Fannys Friday Doku: Wie geht das? Die Große Verschwörung“ (16.15 Uhr)

In Zeiten eines schwer berechenbaren Virus sind immer mehr Menschen verunsichert und suchen Antworten auf ihre Fragen im Internet. Plötzlich haben Rechtextreme, linke Gruppierungen und sogar Esoteriker etwas gemeinsam: die Skepsis gegenüber Corona. Sie marschieren Hand in Hand gegen die Maßnahmen der Regierung, protestieren gegen die Macht der Pharmakonzerne und zählen sich zu den Impfverweigerern. Sie alle fühlen sich als Opfer einer großen Verschwörung. Wie gefährlich sind Verschwörungstheorien in einer total vernetzen Welt? In dieser neuen Doku-Folge von „Wie geht das?“ erzählt Gerald, ein ehemaliger Verschwörungstheoretiker, „wie er von einem linken Grünwähler zu einem rechtsextremen Antisemiten wurde“, ohne es zu bemerken. Gemeinsam mit David Grimes, einem Spezialisten für Verschwörungstheorien, der Psychologin Ulrike Schiesser und dem Physiker Florian Aigner schaut die Dokumentation von Fred Lindner hinter die Kulissen von Verschwörungstheorien, wie sie entstehen und warum sie sich oft wie ein Lauffeuer verbreiten.

Doppelfolge „Die Superkräfte der Tiere“ und „Ausgetrickst“

Zwei neue Folgen von „Die Superkräfte der Tiere“ (16.40 Uhr und 17.10 Uhr) widmen sich u. a. dem Bellen von Hunden und wählerischen Stechmücken. Anschließend können sich Jung und Alt auf eine Episode von „Ausgetrickst“ (17.35 Uhr) mit YouTube-Star und Zauberkünstler Eric Leclerc freuen. Ein unsichtbarer Klebstoff hält bombenfest, oder ist es nur ein Zaubertrick des Magiers? Andi Knoll ist im Deutschen wie gewohnt als Eric zu hören.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at