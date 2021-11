Millionenpublikum für „Faltenfrei“ mit Adele Neuhauser

Erfolgreiche ORF-2-Premiere für Uli Brées ORF/BR-Komödie mit bis zu 1,140 Millionen Zuseher/innen

Wien (OTS) - Bis zu 1,140 Millionen Zuseher/innen ließen es sich nicht entgehen, als Publikumsliebling Adele Neuhauser gestern, am Mittwoch, dem 17. November 2021, um 20.15 Uhr in ORF 2 als egozentrische Star-Autorin und Beauty-Ikone für beste Unterhaltung gesorgt hat. Durchschnittlich waren bei Uli Brées ORF/BR-Komödie „Faltenfrei“ 1.090.000 mit dabei. Der Marktanteil bei dem von Dirk Kummer in Szene gesetzten Spielfilm erreichte 36 Prozent. Damit liegt „Faltenfrei“ auf Platz drei im Film-Marktanteils-Ranking seit 2015. Erfolgreich war die (in Das Erste zeitgleich ausgestrahlte) Koproduktion mit durchschnittlich 6,06 Millionen Zuseherinnen und Zusehern und einem Marktanteil von 20 Prozent auch beim deutschen Publikum.

