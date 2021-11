Helene Fischer bei „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ am 20. November in ORF 1

Kai Pflaume begrüßt Gregor Schlierenzauer, Heino Ferch, Maria Höfl-Riesch und viele mehr

Wien (OTS) - Mit vielen kleinen und großen Stars meldet sich Kai Pflaume am Samstag, dem 20. November 2021, um 20.15 Uhr in ORF 1 zurück, wenn „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ in diesem Jahr noch einmal auf dem Programm steht. Mit dabei sind neben Ex-Skisprung-Ass Gregor Schlierenzauer und Schlagerstar Helene Fischer auch Komiker Kurt Krömer und Schauspielerin und Synchronsprecherin Martina Hill, Schauspieler Heino Ferch, Ex-Skirennläuferin Maria Höfl-Riesch, Freischwimm-Olympiasieger Florian Wellbrock, Sänger Ramon Roselly und Online-Star Amar. Außerdem präsentiert Kai Pflaume als Überraschung erstmals den Nachfolger von Jürgen Vogel und seiner Duellreihe „Klein gegen Vogel“. Sie alle stellen sich in zehn spannenden Duellen ihren jungen Herausforderern. In der neuesten Ausgabe der beliebten ORF/ARD-Familienshow tritt Laurin aus Österreich gegen Gregor Schlierenzauer im „Koordinations-Duell“ an.

Die Wettkämpfe von „Klein gegen Groß“ am 20. November um 20.15 Uhr in ORF 1 im Überblick:

Das „Kniebeuge-Duell“: Aron (9) gegen Maria Höfl-Riesch

Man nehme einen Neunjährigen, der Fußball spielt und Skirennen liebt, und stecke seine sportliche Begeisterung in diese Herausforderung:

Aron aus Südtirol fordert Olympiasiegerin und Weltmeisterin Maria Höfl-Riesch zu einem sportlichen Balanceakt heraus. Wer von den beiden legt mehr Ausdauer und Durchhaltevermögen an den Tag und schafft mehr Kniebeugen auf Medizinbällen stehend?

Das „TV-Serien-Duell“: Lennis (12) gegen Kurt Krömer

Von „Die Schwarzwaldklinik“ oder „Golden Girls“ über „Die Pfefferkörner“ und „Das A-Team“ bis zu „The Big Bang Theory“: Lennis aus Bad Münder kennt alle Serien. Der Zwölfjährige ist ein absoluter Serien-Liebhaber und wusste schon früh, dass er selbst Schauspieler werden möchte. Der Gymnasiast behauptet, alle Serien allein an ihren Intro-Musiken erkennen. Damit fordert er nun den Komiker Kurt Krömer heraus.

Das „Schwimm-Duell“: Vincent (12) gegen Florian Wellbrock Vincent aus Freising ist ein wahres Schwimmtalent: Der Zwölfjährige zählt sogar zu den 20 schnellsten Brustschwimmern Deutschlands seines Jahrgangs. Sein großes Vorbild ist Florian Wellbrock, der diesjährige Olympia-Goldmedaillengewinner über 10 km im Freiwasser. Und ausgerechnet ihn fordert Vincent zum Duell heraus: Wer von beiden schafft mehr Bahnen auf dem Rücken zu schwimmen mit einem mit Wasser gefüllten Glas auf der Stirn balancierend?

Das „Pokémon-Umrisse-Duell“: Ben (12) gegen Amar

Rattfratz, Vulpix und Quaputzi sind nur drei der mittlerweile mehr als 890 Pokémons. Der Zwölfjärige Ben kennt sich besonders gut mit diesen japanischen Fantasiewesen aus. Er „jagt“, sammelt und begeistert sich seit mehreren Jahren für ihre Formen und ist sich sicher: Er kann sie alle nur anhand ihres schwarzen Umrissbildes erkennen. Im Duell fordert er Amar heraus, einen der erfolgreichsten Streamer Deutschlands, der mit eben diesen Taschenmonstern groß geworden ist. Wer schafft es innerhalb von 90 Sekunden mehr Pokémons zu erkennen?

Das „Liegestütz-Plank-Duell“: Finja (10) gegen Heino Ferch

Die zehnjährige Finja liebt alles rund um Sport und Turnen. Stabilität und Kraftübungen gehören zum Training dazu. Deshalb fordert sie ihren Gegner damit heraus, sich aus dem Liegestütz in die Plank-Position zu begeben und dann wieder hoch in den Liegestütz zu stemmen – und das 60 Sekunden lang. Finjas Gegner Heino Ferch kann auch vor seiner Schauspiel-Karriere einiges aufweisen: Als Bodenturner turnte er sich schon in die zweite Bundesliga und wird in diesem Duell seine Sportlichkeit erneut unter Beweis stellen.

Das „Wahrzeichen-Duell“: Leo (10) gegen Mister X

Einmal alle Länder der Welt zu bereisen, das ist der größte Wunsch von Leo aus Bad Soden am Taunus. Der Zehnjährige kann bereits alle Hauptstädte den jeweiligen Ländern zuordnen. Bei „Klein gegen Groß“ fordert Leo den Nachfolger von Jürgen Vogel heraus, Wahrzeichen nur anhand kleiner Details zu erkennen. Der kleine Weltenbummler tritt gegen den neuen Stargast bei „Klein gegen Groß“ an, der in der Sendung erstmals vorgestellt wird. Wer kennt sicher besser aus mit den berühmtesten Wahrzeichen aus der ganzen Welt?

Das „Traversenlauf-Duell“: Eleni (12) gegen Ramon Roselly Höhenangst kennt Eleni aus Herne definitiv nicht. Die geborene Griechin trainiert seit ihrem fünften Lebensjahr bei ihrer Tante, einer Großmeisterin im Taekwondo und Stuntfrau. Von ihr hat die Zwölfjährige nicht nur ihre Unerschrockenheit, sondern auch ihren Kampfgeist. Im Duell steht Eleni in zehn Metern Höhe und muss nur mit Hilfe von zwei Brettern über eine Traverse laufen. Ihr Gegner ist niemand Geringerer als der Sänger und frühere Zirkus-Artist Ramon Roselly.

Das „Filmschrei-Duell“: Charlotte (12) gegen Martina Hill

Wer erkennt mehr Filme nur anhand eines Schreis? Überraschung, Freude, Angst, Ekel, Schrecken – all das kann man mit einem Schrei ausdrücken. Und die zwölfjährige Charlotte aus Westerrönfeld kennt sie alle: hoch, tief, schrill, lang, kurz – Filmschreie sind für sie unverkennbar. Mit Schreien kennt sich auch Charlottes Gegnerin Martina Hill gut aus. Als Synchronsprecherin und Schauspielerin von Sketchen musste sie selbst oft lange den perfekten Schrei üben. Und auch sie weiß, welcher ihre Schauspielkollegen schreit wie in welchem Film.

Das „Helene Fischer-Duell“: Giulia (10) gegen Helene Fischer Helene Fischer ist für die zehnjährige Giulia aus Burladingen in Baden-Württemberg das größte Vorbild. Für Giulia ist klar: Auch sie möchte später wie die erfolgreiche Sängerin eine Ausbildung zur Musicaldarstellerin machen und auf der großen Bühne stehen. Zweimal bekam sie bereits die Gelegenheit dazu, als Helene Fischer sie während ihrer Konzerte auf die Bühne holte. Im Duell will sie mehr Songs anhand 1-sekündiger Ausschnitte als die Sängerin Helene Fischer selbst erkennen.

Das „Koordinations-Duell“: Laurin (10) gegen Gregor Schlierenzauer Egal ob Volleyball, Fußball oder Basketball – Laurin liebt einfach jede Art von Bällen. Aber auch Turnen oder sich am Trampolin auszupowern, machen dem zehnjährigen Österreicher aus Ebenau großen Spaß. Bei „Klein gegen Groß“ fordert er die österreichische Skisprung-Ikone Gregor Schlierenzauer gleich in zwei Disziplinen heraus: Mit der rechten Hand hält er einen Tischtennisball auf dem Schläger in der Luft und mit der linken dribbelt er einen Basketball. Laurin behauptet dieses Kunststück öfter zu schaffen als Gregor Schlierenzauer.

