„Bewusst gesund“ über Behandlungsmöglichkeiten chronischer Schmerzen

Außerdem am 20. November um 17.30 Uhr in ORF 2: Histamin-Intoleranz – Prof. Meryn informiert über die häufigsten Symptome und mögliche Therapien

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 20. November 2021, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Makuladegeneration

Die altersbedingte Makuladegeneration (AMD) ist die häufigste Ursache für Erblindung in der westlichen Welt. In Österreich leiden rund 150.000 Menschen an dieser Erkrankung. Generell ist die Makula der Bereich der Augennetzhaut, an dem besonders viele Sinneszellen sitzen. Bei einer AMD bilden sich an der Augennetzhaut Ablagerungen, die zur Sehverminderung oder sogar zum Sehverlust führen können. Die aggressivste Form dieser Erkrankung ist die feuchte AMD. Wie diese behandelt werden kann und warum künstliche Intelligenz bei der Therapie eine wesentliche Rolle spielt, zeigt „Bewusst gesund“. Gestaltung: Vroni Brix.

Chronische Schmerzen

Akute Schmerzen erfüllen eine wichtige biologische Funktion, indem sie dem Gehirn Warnsignale senden. Bei Schmerzen, die länger als drei Monate andauern, spricht man von chronischen Schmerzen: Sie halten an, obwohl ihre Ursache bereits abgeheilt ist. Chronischer Schmerz gilt unter Medizinerinnen und Medizinern selbst als eine Art Krankheit, bei der dem Gehirn Schmerzinformationen vermittelt werden, selbst wenn kein auslösender Reiz mehr vorhanden ist. Welche Möglichkeiten es gibt, chronischen Schmerz zu behandeln, erklärt Univ.-Prof. Dr. Burkhard Gustorff, Vorstand der Abteilung für Anästhesie, Intensiv- und Schmerzmedizin am Wilhelminenspital in Wien.

Multimodale Schmerztherapie

Ist die Psyche krank, kann auch der Körper krank werden – und umgekehrt. Die Psychosomatik ist ein Teilbereich der Medizin und beschäftigt sich mit den Wechselwirkungen von Körper und Seele. Betroffenen ist häufig nicht bewusst, dass Signale des Körpers wie chronische Schmerzen mit der Psyche zusammenhängen können. Um diese komplexe Schmerzproblematik zu behandeln, bedarf es einer multimodalen Schmerztherapie, die neben der klassischen Schmerztherapie auch psychotherapeutische Behandlungen und ein breites Freizeitangebot bietet. Ziel der Therapie ist es, mit dem Schmerz leben zu lernen und es den Patientinnen und Patienten zu ermöglichen, aktiv zur Verbesserung ihres Zustandes beizutragen. Gestaltung: Denise Kracher.

Vitamin D – Sonne im Essen

Wir leben in den gemäßigten Breiten. Das hat viele Vorteile – es wird weder extrem heiß noch extrem kalt. Der Nachteil: Die Sonnenstunden sind gering und damit kann der Körper kaum Vitamin D produzieren. Die Folgen können gravierend sein, denn Vitamin D brauchen wir unter anderem für das Immunsystem, die Arbeit der Muskel und vor allem für die Festigkeit der Knochen. Fachleute fordern, dass Vitamin D bestimmten Nahrungsmitteln zugesetzt werden soll. „Bewusst gesund“ hat dazu einen Spezialisten in Graz befragt und einen Pilzzüchter gefunden, der versucht, seine Schwammerln auf ungewöhnliche Weise mit Vitamin D anzureichern. Gestaltung: Christian Kugler.

Histamin-Intoleranz

Immer mehr Menschen entwickeln Nahrungsmittelallergien oder -unverträglichkeiten. Etwa ein Prozent der Bevölkerung hat eine Histaminintoleranz. Histamin ist vor allem in Lebensmitteln enthalten, die wie Käse, Sauerkraut oder auch Wein lange reifen. Über die häufigsten Symptome und mögliche Therapien informiert Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

