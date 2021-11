Holzleitner: Stoppt Gewalt an Frauen!

SPÖ-Frauen unterstützen Protestkundgebung des Österreichischen Frauenrings und der Allianz GewaltFrei Leben

Wien (OTS/SK) - „Kein Tag vergeht, ohne dass einer Frau Gewalt angetan wird. Die Regierung muss endlich handeln!“, so SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner. Die SPÖ-Frauen unterstützen die heutige Kundgebung des Österreichischen Frauenrings und der Allianz GewaltFrei Leben. Frauenorganisationen und Gewaltschutzeinrichtungen fordern 228 Millionen und 3.000 zusätzliche Vollzeitstellen. „Dazu hat sich Österreich mit der Unterzeichnung der Istanbul-Konvention verpflichtet“, so Holzleitner. ****

Holzleitner wies erneut auf die weiteren Forderungen der SPÖ nach einer österreichweiten Umsetzung der Hochrisikofallkonferenzen, einer täglichen Veröffentlichung der Gewaltschutzstatistik in den österreichischen Medien und einem Ausbau der Frauen- und Mädchenberatungsstellen hin.

„Wer Hilfe braucht, muss diese rasch bekommen. Lange Wartezeiten auf Beratung und Unterstützung sind lebensgefährlich“, so Holzleitner. Die SPÖ-Frauenvorsitzende appellierte an die Regierung: „Hören Sie endlich den lauten Hilferuf der Frauenorganisationen und Gewaltschutzeinrichtungen und verhindern wir gemeinsam die Gewalt an Frauen.“ (Schluss) bj

