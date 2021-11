Pfurtscheller zum Frauenbudget: 81 Prozent mehr für Frauenanliegen seit Amtsantritt von BM Raab!

ÖVP-Frauensprecherin in der Budgetdebatte im Nationalrat – Wichtiger Fokus auf Gewaltschutz

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Das Frauenbudget wird zum dritten Mal in Folge erhöht. Seit dem Amtsantritt von Frauenministerin Susanne Raab können wir uns über eine Erhöhung von insgesamt 81 (!) Prozent im Budget für Frauenanliegen freuen: Zwölf Millionen Euro im Jahr 2020, 14,65 Millionen Euro im Jahr 2021 und 18,4 Millionen Euro im kommenden Jahr 2022, sagte ÖVP-Frauensprecherin Abg. DKffr. Elisabeth Pfurtscheller heute, Donnerstag, anlässlich der Budgetdebatte im Plenum des Nationalrats.

Ein Großteil des Geldes wird in den Gewaltschutz fließen, so Pfurtscheller. „Frauenpolitik ist in Österreich Querschnittsmaterie. Frauenministerin Susanne Raab ist es – gemeinsam mit ihren Kolleg/innen auch in anderen Ressorts wie Inneres, Justiz und Soziales - gelungen, dass die Budgets für den Gewaltschutz maßgeblich aufgestockt werden konnten. „Dieser Fokus ist mir wichtig“, sagt Pfurtscheller. „Denn jede von Gewalt bedrohte Frau in Österreich muss wissen, dass sie nicht alleine ist, sondern auf ein breites Netz an Beratungsstellen und Gewaltschutzzentren zugreifen kann.“

Für Pfurtscheller ist dies ein guter Auftakt für die „16 Tage gegen Gewalt gegen Frauen“, die am 25. November – dem internationalen Gedenktag für alle Frauen und Mädchen, die Opfer von Gewalt wurden, beginnen und am 10. Dezember – dem internationalen Tag der Menschenrechte, enden. „Gewaltschutz geht uns alle an. Das Frauenbudget gibt uns gute Möglichkeiten an die Hand, wirkungsvoll gegen Gewalt gegen Frauen vorgehen zu können.“

