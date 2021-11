Save The Date: IMFS kehrt am 14. Oktober 2022 zurück!

Die Innovative Mobility for Future Salzburg geht in die nächste Runde.

Salzburg (OTS) - Es war eine elektrisierende Premiere: Die Rede ist von der ersten Auflage der Fachmesse „Innovative Mobility for Future Salzburg“, kurz IMFS. Am 15. Oktober 2021 stand der Salzburgring einen ganzen Tag lang ganz im Zeichen der Elektromobilität. Insgesamt 41 Aussteller, davon 31 direkt in der Boxengasse, über 100 elektrifizierte Fahrzeuge im Fahrbetrieb auf der Rennstrecke und jede Menge interessierte Fachbesucher aus ganz Österreich und dem benachbarten Bayern machten die erstmals von den „Salzburger Nachrichten“ veranstaltete B2B-Fachmesse zu einem großen Erfolg.



Und auch für das kommende Jahr gibt es erfreuliche Nachrichten: Angesichts der positiven Resonanz konnte bereits frühzeitig der Termin für die Fortsetzung fixiert werden. Die IMFS 2022 wird demnach am 14. Oktober 2022 erneut auf dem Salzburgring stattfinden.



Im Hintergrund laufen die Vorbereitungen für die IMFS 2022 bereits auf Hochtouren. Aktuell wird das umfassende Feedback der Aussteller und Besucher der Premiere ausgewertet, das in der Folge in die konkreten Planungen für die Neuauflage einfließen wird. Um die Wartezeit bis zum nächsten Herbst zu verkürzen, sind unzählige Fotos sowie Videos der IMFS 2021 auf der Website des Events www.imfs.at verfügbar.

