Ö1: Elisabeth Orth liest Gedichte über das Alter in „Du holde Kunst“ am 21.11.

Wien (OTS) - Unter dem Titel „Am Sein erhalte dich beglückt“ liest Elisabeth Orth in „Du holde Kunst“ Gedichte aus mehreren Jahrhunderten zum Thema Alt-Sein und Alt-Werden – am Sonntag, den 21. November ab 8.15 Uhr in Ö1.

Trotz der Sehnsucht und dem Streben nach Konstanz ist das Leben durch ständige Veränderung geprägt. In der Kindheit und Jugend wird das Erwachsenwerden ersehnt. Mit großem Aufwand versuchen viele Menschen später das Älterwerden, das Altwerden nicht spürbar, nicht erkennbar werden zu lassen. Dichter haben den Umgang mit dem unabänderlichen Veränderungsprozess des Alterns in klagender, resignativer, offener, aber auch ermunternder und humorvoller Art beschrieben. Elisabeth Orth, im 86. Lebensjahr stehend, liest in dieser Ausgabe von „Du holde Kunst“ Gedichte aus mehreren Jahrhunderten zum Thema Alt-Sein und Alt-Werden, u. a. von Marie Luise Kaschnitz, Paul Celan, Friederike Mayröcker, Erich Kästner und Peter Härtling. Die Musik dieser Sendung stammt von Künstlerinnen und Künstlern, die im hohen Alter - die meisten davon auch in ihrem achten Lebensjahrzehnt - ihre Interpretationskunst ungebrochen unter Beweis stellten, etwa Pablo Casals, Alicia De Larrocha, Vladimir Horowitz, Ida Haendel, Mieczyslaw Horszowski und Hans Kann. Nähere Informationen zum Programm von Ö1 sind abrufbar unter https://oe1.orf.at.

