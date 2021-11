Brenner Basistunnel - Grünes Licht für neues Baulos „Sillschlucht-Pfons“

Bereits im Januar 2022 kann der Bau an einem der größten Abschnitte auf österreichischem Gebiet des Brenner Basistunnels beginnen.

Bozen/Innsbruck (OTS) - Der Zuschlag für das Baulos H41 „Sillschlucht-Pfons“ wurde am 17.11.2021 an die Bietergemeinschaft H41 Sillschlucht-Pfons bestehend aus den Firmen Implenia Österreich GmbH, Implenia Schweiz AG, Webuild S.p.A, csc costruzioni sa erteilt. Die Angebotssumme der Bietergemeinschaft beträgt 651 Mio. Euro.

Das Los H41 ist eines der größten Baulose auf österreichischem Projektgebiet und reicht mit einer Länge von rund 14,3 km von der Sillschlucht über das Ahrental bis Pfons am Brenner. Die Bauarbeiten an diesem Baulos sollen in einem Zeitraum von 80 Monaten bis Sommer 2028 fertiggestellt werden.

Die Ausschreibung wurde europaweit nach dem Bestbieterprinzip und einem strengen Prüfverfahren durchgeführt. Nach der gesetzlich vorgeschriebenen Stillhaltefrist gab es keinen Einspruch, daher konnte der Zuschlag erteilt werden.

Um weiterhin den schnellstmöglichen Fortschritt im Gesamtprojektverlauf zu gewährleisten, wurde der Projektbereich „Sillschlucht-Pfons“ um drei Kilometer Haupttunnel in Richtung Süden verlängert, wo es an das zukünftige Baulos H53 „Pfons-Brenner“, angrenzt.

Allgemeine Daten zum Baulos H41 „Sillschlucht-Pfons“

Das Baulos H41 „Sillschlucht-Pfons" befindet sich im nördlichen Bereich des BBT zwischen Tulfes im Osten, Innsbruck im Norden und Pfons im Süden. Insgesamt werden bei diesem Baulos ca. 22,5 km an Haupttunnelröhren und 38 Querschlägen mit einer Gesamtlänge von etwa 2,3 km ausgebrochen. Zur Haupterschließung wird der Zufahrtstunnel Ahrental genutzt, der bereits mit dem Erkundungslos E41 „Ahrental“ errichtet wurde.

Die neue Baustelle H41 führt die Bauarbeiten aufbauend auf den Tätigkeiten des Vorloses H33 „Tulfes-Pfons“ durch. Anfang Mai 2021 wurden dort die letzten Arbeiten erfolgreich und unfallfrei abgeschlossen.

Rückfragen & Kontakt:

Brenner Basistunnel BBT SE / Galleria di Base del Brennero

Pressesprecher

Mag. Andreas Ambrosi

Mobil: +43 664 82 16 728

Email: andreas.ambrosi @ bbt-se.com

https://www.bbt-se.com/