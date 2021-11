Ströck beschenkt heuer die ganze Familie mit einem ganz besonderen Weihnachts-Podcast

Ströck schickt Kommissar Kex auf die Suche nach den verschwundenen Weihnachtskeksen. Am 19. November 2021 erscheint die erste von vier kostenlosen Podcast-Episoden.

Meine Enkerln lieben es, mit uns in der Vorweihnachtszeit Kekse zu backen, zu naschen und Geschichten erzählt zu bekommen. Heuer können wir unsere eigene Ströck-Weihnachtsgeschichte erzählen, mit den köstlichen Stars – unseren Weihnachtskeksen – im Mittelpunkt. Diese werden heuer zum ersten Mal mit FAIRTRADE-Kakao palmölfrei hergestellt. Damit alle Kinder das spannende Weihnachtsabenteuer hören können, ist unser Kommissar-Kex-Podcast natürlich ein kostenloses Geschenk Gabriele Ströck, Ströck

Wien (OTS/LCG) - Schon bald ist es wieder soweit und die besinnliche Weihnachtszeit steht vor der Türe. Diesen Advent begleitet Wiens laut Falstaff-Wahl beliebteste Bäckerei junge Keksliebhaber mit einer spannenden Weihnachtsgeschichte in vier Episoden durch die Adventszeit und verkürzt die Wartezeit auf das Christkind. Der junge Privatdetektiv Kommissar Kex, der Kekse über alles liebt, begibt sich auf die Suche nach den köstlichen Weihnachtskeksen, die plötzlich aus den Ströck-Filialen verschwunden sind – und das gerade in der Vorweihnachtszeit. Auf seiner Spurensuche durch bekannte Orte Wiens folgt er den Hinweisen von Physiker Werner Gruber (Leiter des Planetariums und der Urania Sternwarte Wien), Astrologin Gerda Rogers und TV-Moderatorin Christina Karnicnik. Erzählt wird das spannende Podcast-Abenteuer für die ganze Familie von Schauspieler Gregor Seberg.

„Meine Enkerln lieben es, mit uns in der Vorweihnachtszeit Kekse zu backen, zu naschen und Geschichten erzählt zu bekommen. Heuer können wir unsere eigene Ströck-Weihnachtsgeschichte erzählen, mit den köstlichen Stars – unseren Weihnachtskeksen – im Mittelpunkt. Diese werden heuer zum ersten Mal mit FAIRTRADE-Kakao palmölfrei hergestellt. Damit alle Kinder das spannende Weihnachtsabenteuer hören können, ist unser Kommissar-Kex-Podcast natürlich ein kostenloses Geschenk“ , freut sich Geschäftsführerin Gabriele Ströck.

Die erste Podcast-Episode des großen Kommissar-Kex-Abenteuers erscheint am 19. November 2021. Die weiteren drei Episoden erscheinen jeweils an den darauffolgenden Freitagen: am 26. November, am 3. Dezember und am 10. Dezember 2021 – die letzte Folge mit der spannenden Lösung des kniffeligen Weihnachtskekse-Rätsels.



Weitere Informationen, Gewinnspiele und die kostenlosen Podcast-Episoden sind ab 19. November 2021 auf stroeck.at/kex abrufbar.

+++ BILDMATERIAL +++ Bildmaterial steht zur honorarfreien Verwendung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Bilder hier downloaden!

Rückfragen & Kontakt:

leisure communications

Maurizia Maurer

Tel.: +43 664 8563004

mmaurer @ leisure.at

https://www.leisure.at/presse