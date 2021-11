OncoOne und GenScript ProBio schließen Abkommen für die Herstellung von monoklonalen Antikörper-Medikamenten, die auf oxMIF zielen

Leiden, Niederlande (ots/PRNewswire) - OncoOne, ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entdeckung von Präzisionsmedikamenten für Krebs und andere Indikationen konzentriert, und GenScript ProBio, ein führendes CDMO im Bereich Biologika und Genzelltherapie, gaben heute bekannt, dass die Unternehmen eine Vereinbarung über die Zelllinienentwicklung, Wirkstoff- und Arzneimittelherstellung von therapeutischen und diagnostischen monoklonalen Antikörpern (mAbs) gegen das vielversprechende immunonkologische Zielmolekül oxidized macrophage migration inhibitory factor (oxMIF) geschlossen haben. Die Unternehmen werden ihr jeweiliges Know-how in der Arzneimittelforschung und -herstellung kombinieren, um die daraus resultierenden mAb-Kandidaten in die Klinik zu bringen. Die weiteren Bedingungen der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben.

Die Gründer von OncoOne identifizierten oxMIF als die krankheitsbezogene Isoform des Makrophagen-Migrations-Inhibitions-Faktors (MIF). OxMIF trägt zu immunvermeidenden und immuntoleranten Phänotypen bei Krebs bei und ist durch sein Vorhandensein in erkranktem Gewebe gekennzeichnet. Dies stellt ein erhebliches Potenzial für die Behandlung verschiedener solider Tumore wie Darm-, Lungen-, Bauchspeicheldrüsen- und Eierstockkrebs dar und bietet die Möglichkeit der Kombination mit einem Begleitdiagnostikum zur präzisen Erkennung und gezielten Behandlung. Durch die Partnerschaft mit GenScript ProBios High-End-Herstellungspraktiken zielt OncoOne darauf ab, seine ersten zwei oxMIF-Kandidaten, das therapeutische Programm ON203 sowie das begleitende radio-markierte Diagnostikum ON102, in 2023 in die Phase I der klinischen Versuche zu bringen.

GenScript ProBios GMP-Produktionszentrum folgt international führenden Design-Konzepten und ist eine echte Zero-Crossover, unidirektionale Fließanlage, die FDA, EMA und NMPA regulatorische Anforderungen erfüllt. In der gesamten Einrichtung werden strenge Maßnahmen zur physischen Isolierung ergriffen, um die gleichzeitige Herstellung mehrerer Proben zu gewährleisten, was die effiziente und qualitativ hochwertige Entwicklung von ON203 und ON102 erheblich unterstützen wird.

"Basierend auf unserer Expertise im Verständnis von oxMIF und seinem breiten therapeutischen Potential ist es aufregend, einen monoklonalen Antikörper-Theranostik-Ansatz als unser Hauptprogramm ausgewählt zu haben und diese Produktionskooperation mit GenScript ProBio zustande gebracht zu haben, um unsere Hauptkandidaten in die Klinik zu bringen. Ausgestattet mit GenScript ProBios Weltklasse-Herstellungspraktiken, glauben wir, dass diese Partnerschaft uns auf den Weg bringt, unsere Therapeutika zu Krebspatienten in Not zu bringen", sagte Randolf Kerschbaumer, CEO von OncoOne.

"Es ist uns eine Freude, unsere überlegenen Produktionsservices anzubieten, um die Entwicklung und Produktion dieses innovativen mAbs-Projekts zu unterstützen", sagte Dr. Brian Min, CEO von GenScript ProBio. "Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit OncoOne, um neue Lösungen für Patienten in besonders bedürftigen Indikationen anzubieten."

Informationen zu OncoOne

OncoOne versucht, die Grenzen des Makrophagen-Migrations-Inhibitionsfaktors zu überwinden, indem es sich die hohe Tumorspezifität der krankheitsbezogenen Isoform, des oxidierten Makrophagen-Migrations-Inhibitionsfaktors (oxMIF), zunutze macht. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung mehrerer firmeneigener Arzneimittelmodalitäten, um das Potenzial von oxMIF als Ziel für die systemische Behandlung von Bauchspeicheldrüsen-, Darm-, Eierstock- und Lungenkrebs sowie von chronischen Entzündungskrankheiten zu nutzen. Ausgestattet mit einer erfolgreichen Erfolgsbilanz bei der Entwicklung von Medikamenten im Frühstadium sowie einem tiefen Verständnis des Targets, wird die Führung von OncoOne eine Pipeline vorantreiben, die auf dem Versprechen von oxMIF in der Onkologie basiert, mit dem Ziel, auf andere Krankheitsbereiche zu expandieren. www.oncoone.com

Informationen zu GenScript ProBio

GenScript ProBio ist das biologische CDMO-Segment von GenScript Biotech, das proaktiv End-to-End-Service von der Arzneimittelentdeckung bis zur Kommerzialisierung mit proaktiven Strategien, professionellen Lösungen und effizienten Prozessen in Antikörper-Medikamenten und Gen- und Zelltherapie bietet, um die Arzneimittelentwicklung für Kunden zu beschleunigen.

Mit der Mission "Innovation durch Zusammenarbeit" ist GenScript ProBio verpflichtet, den Kunden zu helfen, die Zeitspanne für die Entwicklung von biologischen Medikamenten von der Entdeckung bis zur Kommerzialisierung zu verkürzen, die F&E-Kosten bedeutend zu senken und eine gesündere Zukunft zu bauen.https://www.genscriptprobio.com/

Für OncoOne:

Randolf Kerschbaumer, Ph.D., CEO

Website http://www.oncoone.com/

E-Mail office @ oncoone.com

Telefon: +43 1 909 2208 - 6000



Für Presseanfragen:



Trophische Kommunikation

Gretchen Schweitzer oder Valeria Fisher

E-Mail: OncoOne @ trophic.eu

Telefon: +49 892 388 7735 oder +49 172 861 8540



Informationen zu GenScript ProBio



Website https://www.genscriptprobio.com/

Berkan Unal, Direktor Geschäftsentwicklung

E-Mail berkan.unal @ genscript.com

Telefon: +49 176 233 22 401

Shanlin Yang, Managerin für Medienbeziehungen

E-Mail shanlin.yang @ genscript.com

Telefon: +86 150 7138 1167

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1689426/2222.jpg