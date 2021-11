Scaled Agile kündigt strategische Investition von Eurazeo zur Unterstützung der globalen Expansion und Produktentwicklung an

Boulder, Colorado (ots/PRNewswire) - Partnerschaft zur Erweiterung der Fähigkeiten, des Produktangebots und der geografischen Reichweite des weltweit führenden Frameworks für Business Agility

Scaled Agile, Inc., Anbieter von SAFe®, gab heute bekannt, dass es eine Partnerschaft mit Eurazeo, einer der führenden europäischen Private-Equity-Gesellschaften, eingegangen ist. Eurazeo und seine Partner werden neben den bestehenden Investoren Leeds Equity Partners und dem Team von Scaled Agile eine Mehrheitsbeteiligung halten.

Das Führungsteam von Scaled Agile wird in seinen Funktionen bleiben, wobei CEO Chris James und Mitbegründer Dean Leffingwell auch im Vorstand vertreten sein werden.

Mit einem diversifizierten Portfolio von 27 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen ist Eurazeo ein Wachstumsinvestor mit globaler Präsenz, der sich auf Investitionen im mittleren Marktsegment in einer breiten Palette von Sektoren konzentriert, von Biowissenschaften und digitaler Gesundheit bis hin zu Fintech, Cloud-Infrastruktur und sauberer Energie.

"Eurazeo ist der ideale Partner für die nächste Phase unseres strategischen Wachstums", sagt Chris James, CEO von Scaled Agile, Inc. "Ihre Investition wird unsere internationale Marktexpansion in den Global 2000 erheblich unterstützen und uns dabei helfen, unseren Kunden die besten Werkzeuge, Technologien und Schulungen zur Verfügung zu stellen, die sie zur Unterstützung der täglichen SAFe-Praxis benötigen. Wir werden auch in erheblichem Umfang in neue Produktinnovationen investieren, die unsere Kunden in die Lage versetzen, anders zu arbeiten, ihre Mitarbeiter zu befähigen und signifikante Verbesserungen bei Markteinführung, Produktivität, Mitarbeiterengagement und Kundenzufriedenheit zu erzielen

Da sich immer mehr Unternehmen an SAFe wenden, um ihre digitale Transformation zu beschleunigen, hat sich SAFe von einem Rahmenwerk bewährter Praktiken zu einem robusten Ökosystem entwickelt, das über 500 globale Partner, eine Million SAFe-geschulte Fachleute und Plattformen zum Lernen, Üben und Austauschen umfasst. Dieses einzigartige Angebot gibt Unternehmen die Mittel an die Hand, SAFe-Praktiken durchzusetzen, ihre Effektivität zu gewährleisten und Arbeitskulturen aufzubauen, die flexibel und anpassungsfähig sind.

Aktuelle Kundenberichte von Porsche, CVS Health, Deutsche Telekom, und Kaiser-Permanente beschreiben, warum sie sich für SAFe entschieden haben, warum es für ihr Unternehmen wichtig ist und wie es sich auf ihre Kunden auswirkt. Über 70 Kundenberichte aus den verschiedensten Branchen finden Sie unter scaledagile.com/kundengeschichten.

Vivianne Akriche, Managing Director, Mid-Large Buyout bei Eurozeo, fügte hinzu: "Das Scaled Agile Team hat ein marktführendes Angebot aufgebaut und wir sehen eine spannende Möglichkeit, das Wachstum weiter zu beschleunigen und SAFe® mehr Unternehmen weltweit zugänglich zu machen. Geschäftsflexibilität ist ein entscheidendes Element für die digitale Transformation, die für viele Unternehmen zu einer Voraussetzung für nachhaltigen Erfolg geworden ist. Wir freuen uns sehr, Scaled Agile auf seinem Weg zu begleiten, globale Unternehmen bei ihrer geschäftlichen Transformation zu unterstützen."

Informationen zu Eurazeo:

Eurazeo ist eine führende globale Investmentgruppe mit einem diversifizierten Portfolio von 27 Milliarden Euro an verwalteten Vermögenswerten, einschließlich 19 Milliarden Euro von Dritten, die in über 450 Unternehmen investiert sind. Mit seinem umfangreichen Know-how in den Bereichen Private Equity, Immobilien und Private Debt begleitet Eurazeo Unternehmen aller Größenordnungen und unterstützt ihre Entwicklung durch das Engagement seiner 350 Fachleute und durch das Angebot einer tiefgreifenden Branchenkenntnis, eines Zugangs zu den globalen Märkten und eines verantwortungsvollen und stabilen Standbeins für ein transformatives Wachstum. Die solide Basis institutioneller und familiärer Aktionäre, die solide Finanzstruktur ohne strukturelle Verschuldung und der flexible Investitionshorizont ermöglichen es Eurazeo, seine Unternehmen langfristig zu unterstützen.

Informationen zu Scaled Agile, Inc:

Scaled Agile, Inc. ist der Anbieter von SAFe®, dem weltweit führenden Framework für Business Agility. Durch Schulungen und Zertifizierungen, ein globales Partnernetzwerk und eine wachsende Gemeinschaft von mehr als einer Million geschulter Fachleute hilft Scaled Agile Unternehmen, Agilität in ihre Kultur einzubauen, damit sie schnell einen Mehrwert für ihre Kunden erkennen und liefern, aufkommende Chancen nutzen und die Geschäftsergebnisse verbessern können. Erfahren Sie mehr unter scaledagile.com. Scaled Agile ist ein beitragendes Mitglied der Pledge 1 % Corporate Philanthropy and Community Service Bewegung. Weitere Informationen finden Sie auf scaledagile.com.

Rückfragen & Kontakt:

Scaled Agile, Inc. Pressekontakt: Regina Cleveland

Leiterin Unternehmenskommunikation

regina.cleveland @ scaledagile.com