MediCapture verkündet Rekordquartal für 2021

Plymouth Meeting, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Umsatz mit MVR®-Systemen und DICOM Made Easy(TM) ist führend

MediCapture, Inc., ein führender Hersteller von medizinischen Bildgebungssystemen und Software für die Krankenhausanbindung, hat für das dritte Quartal 2021 Rekordumsätze und -ergebnisse bekannt gegeben.

Das Unternehmen, das in Kürze sein zwanzigjähriges Jubiläum feiert, verzeichnet ein beschleunigtes Wachstum, das durch neue Produktveröffentlichungen und eine starke Nachfrage nach seiner Software DICOM Made Easy(TM) angekurbelt wird - einer umfassenden DICOM-Lösung, die die Kommunikation zwischen medizinischen Videorecordern und Krankenhausinformationssystemen (KIS), einschließlich PACS, optimiert.

MediCapture meldete den bisher höchsten Quartalsumsatz mit MVR®-Systemen, angeführt von der europäischen Division, die mehrere Verkaufsziele übertraf, darunter die Auslieferung von über 600 MVR®- und USB300-Systemen für die medizinische Videoaufzeichnung in diesem Quartal.

MediCapture hat auch die Lieferung von Bildgebungssystemen für eine große Krankenhauseinrichtung in Russland abgeschlossen. Seit Beginn des Projekts im zweiten Quartal 2020 hat das Unternehmen über 500 Aufzeichnungssysteme geliefert.

"In den letzten zwei Jahren haben wir unsere Produktionskapazität verdoppelt, um mit der Nachfrage Schritt zu halten. Noch wichtiger ist, dass wir im dritten Quartal die notwendigen Komponenten für die Erfüllung unserer Produktionsprognosen für 2022 gesichert haben", so Alexander Yurusov, Vizepräsident für Technik und Produktion.

Ein weiteres erwartetes Ziel des Quartals wurde von der Integrated Circuit Board Division erreicht, die die ersten produktionsreifen Prototypen der vierten Generation der iMave(TM) 4K-Leiterplatte auslieferte. iMave (integrierte medizinische Archivierungs- und Video-Engine), die die MVR-Rekordersysteme antreibt, ermöglicht größeren OEMs die nahtlose Integration von Videoverarbeitungs- und Archivierungsfunktionen in ihre chirurgischen Endoskope und Mikroskope.

Auch der Geschäftsbereich Software von MediCapture verzeichnete ein Rekordquartal, angeführt von den Verkäufen der Netzwerk- und Videoanschlusssoftware DICOM Made Easy(TM) des Unternehmens. Der Umsatz stieg um 46 % gegenüber dem Vorquartal, dem zweiten Quartal 2021, und um 75 % gegenüber dem dritten Quartal 2020.

"Das explosionsartige Wachstum von DICOM in Krankenhausinformationssystemen ist ein wichtiger Treiber für die Nachfrage nach unseren DICOM-gestützten Videoaufzeichnungssystemen", fügt Michael Bishop, Präsident und CEO, hinzu. "Die neueste Generation unserer medizinischen MVR-Videorekorder wurde in eine vernetzte Videoaufzeichnungsumgebung integriert, die einen leistungsstarken und dennoch benutzerfreundlichen Workflow unterstützt. Dahinter steht die Erkenntnis, dass die Zukunft der medizinischen Bildgebung eher in integrierten Systemen und Prozessen als in eigenständigen Geräten liegt. Wir sind für die Zukunft gut positioniert und freuen uns über die Möglichkeiten, die sich uns bieten."

