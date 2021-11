FPÖ – Nepp: Ludwig nimmt mit seinen Lockdown-Phantasien ganz Österreich in Geiselhaft

SPÖ führt Wiener Gesundheitssystem seit vielen Jahren in den Abgrund

Wien (OTS) - „SPÖ-Bürgermeister Ludwig nimmt mit seinem Drängen auf einen neuerlichen bundesweiten harten Lockdown ganz Österreich in Geiselhaft. Ein solcher Lockdown wäre ein Eingeständnis von ÖVP, Grünen und SPÖ, dass ihre Corona-Politik sagenhaft gescheitert ist. Leidtragende dieser unfähigen Politiker vom abgesetzten Bundeskanzler Kurz abwärts sind alle Bürgerinnen und Bürger des Landes, aber ganz besonders die Wirtschaftstreibenden, die auch heuer wieder um ihr Weihnachtsgeschäft umfallen werden. Auch die vom Wiener Bürgermeister initiierte 2Gplus-Regel ab kommendem Freitag wird für massive Einbußen, etwa im Bereich der Kinos, sorgen, weil jegliche Spontanität verloren geht“, kritisiert der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, die aktuellen Aussagen Ludwigs.

Nepp nimmt die SPÖ und damit den Wiener Bürgermeister in Bezug auf die Spitalskapazitäten in Wien in die Hauptverantwortung. „Seit vielen Jahren führen SPÖ-Gesundheitsstadträte das Wiener Gesundheitssystem in den Abgrund. Zahlreiche Spitäler und Stationen wurden geschlossen und es wird seit jeher viel zu wenig medizinisches Personal ausgebildet. Bei den Wiener Rettungsorganisationen herrschen chaotische Zustände. Ärzte und Pflegekräfte sind notorisch überlastet – und das völlig unabhängig von Corona. Wenn Ludwig jetzt Wien und ganz Österreich im nächsten Endloslockdown einsperren möchte, dann ist das das Ergebnis seiner verheerenden Wiener Politik“, betont der Wiener FPÖ-Obmann.

