Taschner: Budgetplus ermöglicht „Digitale Grundbildung“ und Fortsetzung der Sommerschule

ÖVP-Bildungssprecher zum Budget für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Wien (OTS) - Rund 402 Millionen Euro – so groß ist das Budgetplus für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Mit diesen zusätzlichen Mitteln können neue Maßnahmen, wie die Etablierung des Pflichtfachs „Digitale Grundbildung“, umgesetzt und bereits gestartete Schwerpunkte, wie die Sommerschule, fortgeführt werden. Für den Bildungs- und Wissenschaftsbereich stehen fast 16 Milliarden Euro für kommendes Jahr fest. Das sagte heute, Mittwoch, ÖVP-Bildungssprecher Abg. Rudolf Taschner anlässlich der Debatte zum Budget für Bildung, Wissenschaft und Forschung im Nationalrat.



„Für Unterricht und Schulen ist ein Betrag von über zehn Milliarden Euro veranschlagt worden.“ Dies sei bisher der größte Betrag für die Schulen. „Damit wird in erster Linie in das Personal und den digitalen Ausbau investiert“, so der Bildungssprecher, der auf die zukünftigen Schwerpunkte im Bildungsbereich verwies:



- Investitionen in das Personal, um weiterhin hervorragende Betreuungsverhältnisse sicherzustellen.

- Weitere Aufstockung von Förderstunden.

- Etablierung des Pflichtfachs „Digitale Grundbildung“ und Digitalisierungsinitiativen des Ressorts.

- Die Sommerschule wird künftig als fixer Bestandteil des Schuljahres etabliert.

- Umfangreiche Investitionen im Schulbau für die räumliche Infrastruktur der Bundesschulen.



Hohes Budget für Wissenschaft und Forschung



Mit 5,6 Milliarden Euro erhielten die Wissenschaft und Forschung im Jahre 2022 das bisher höchste Budget im Vergleich zu den Vorjahren. „Im Rahmen der neuen Universitätsfinanzierung mit dem 3-Säulen-Modell „Lehre, Forschung, Infrastruktur“ setzen die 22 Universitäten vor allem Schwerpunkte im Bereich Digitalisierung und MINT. Mit der budgetären Verankerung von 45 Millionen Euro sind die ersten Umsetzungsschritte für Digitalisierung und digitale Transformation sichergestellt.“



Gerade die Pandemie zeige uns, dass auf die Wissenschaft Verlass sei, daher würde man stark in den Forschungsbereich investieren, um auch künftig an der Weltspitze zu stehen, so Taschner abschließend.

(Schluss)





Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at