FPÖ – Schmiedlechner: Nur ein Bruchteil des Landwirtschaftsbudgets kommt bei der Bauernschaft an!

Wien (OTS) - „Das ist kein Budget für die Landwirtschaft, sondern dies ist ein Budget für die Institutionen, für die Bürokratie, für den Breitband-Ausbau für die verarbeitende Industrie und für Inserate, um die ÖVP-Ministerin gut dastehen zu lassen, und um damit ihre Untätigkeit zu kaschieren.“ Mit diesen Worten kommentierte heute der freiheitliche Agrarsprecher NAbg. Peter Schmiedlechner das Landwirtschaftsbudget im Nationalrat und betonte, dass nur ein Bruchteil des Budgets wirklich bei den Bäuerinnen und Bauern ankommt.

Die Situation der Landwirtinnen und Landwirte sei verheerend. „Der Green Deal wird den Strukturwandel in Österreich weiter beschleunigen. Auch die Folgenabschätzungen zum Green Deal haben dies bestätigt. Als Folge des Green Deals wird die Produktion in allen wichtigen landwirtschaftlichen Zweigen einbrechen und die Einkommen der Landwirte werden deutlich sinken. Gleichzeitig werden Importe steigen und dies vor allem aus den Mercosur-Staaten. Wie niedrig die sozialen und Umweltstandards dort sind, wissen wir alle“, erklärte Schmiedlechner.

Um die Produktion im Land zu halten, brauche es eine Förderung der Arbeitsplätze am Bauernhof, so der FPÖ-Agrarsprecher, der eine Lösung zur Sicherung dieser Arbeitsplätze in Form einer Sockelförderung pro Arbeitskraft präsentierte. „Diese Förderung würde es den Bäuerinnen und Bauern ermöglichen, unsere Bevölkerung mit gesunden heimischen Lebensmitteln zu beliefern“, zeigte sich Schmiedlechner überzeugt.

