Hofinger: Investitionen in Sicherheit dienen dem Schutz der Bevölkerung

ÖVP-Abgeordneter zu den Budgetkapiteln „Landesverteidigung“ und „Innere Sicherheit“

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Investitionen in die Sicherheit dienen immer dem Schutz der Bevölkerung vor Bedrohungen und Katastrophen“, betonte heute, Mittwoch, ÖVP-Abgeordneter Manfred Hofinger bei seinen beiden Plenarreden zu den Budgetkapiteln „Landesverteidigung“ und „Innere Sicherheit“. 2,71 Milliarden Euro sind für militärische Angelegenheiten im Budget 2022 vorgesehen, 3,25 Milliarden Euro für die innere Sicherheit. Bei beiden Budgets handelt es sich um „Rekordbudgets, die für die Sicherheit im Land ausgegeben werden“, so Hofinger.

„Veränderte Bedrohungsszenarien verlangen Antworten, die daran angepasst sind“, erinnert Hofinger etwa an notwendige Investitionen in die Infrastruktur sowohl beim Bundesheer als auch bei der Polizei. In beiden Bereichen sei es aber auch notwendig, verstärkt in das Personal zu investieren. Mit besseren Ausbildungs- und Aufstiegschancen, durch Aufstockung in der Truppe und durch Investitionen in Kasernen und in neue bzw. modernisierte Polizeidienststellen soll die Sicherheit im Land weiter erhöht werden. „Wir leben in einem der sichersten Länder der Welt und das verdanken wir den tausenden Polizistinnen und Polizisten, unseren Heldinnen und Helden des Alltags, die sich täglich für den Schutz der Bevölkerung einsetzen“, betonte Hofinger.

