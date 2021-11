Gefahr in Verzug

Krebshilfe fordert umgehende Maßnahmen zur Eindämmung der 4. Welle

Wir erwarten von den politisch Verantwortlichen, dass sie zum Wohl der Bevölkerung endlich handeln und Parteiinteressen hintanstellen Univ.-Prof. Dr. Paul Sevelda, Präsident Österreichische Krebshilfe 1/2

Noch nie zuvor gab es in Österreich die Situation, dass Krebspatient:innen fürchten mussten, nicht entsprechend medizinisch versorgt zu werden Univ.-Prof. Dr. Paul Sevelda, Präsident Österreichische Krebshilfe 2/2

Wien (OTS) - Um die Gesundheitsversorgung der gesamten Bevölkerung im intensivmedizinischen Bereich (Herzoperationen, Krebsoperationen, Unfälle etc.) zu gewährleisten, fordert die Österreichische Krebshilfe sofortige Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie wie einen Lockdown für geimpfte und ungeimpfte Menschen in ganz Österreich - zumindest in den Bundesländern Oberösterreich und Salzburg.

„ Noch nie zuvor gab es in Österreich die Situation, dass Krebspatient:innen fürchten mussten, nicht entsprechend medizinisch versorgt zu werden, “ so Krebshilfe-Präsident Univ.-Prof. Dr. Paul Sevelda. „ Wir erwarten von den politisch Verantwortlichen, dass sie zum Wohl der Bevölkerung endlich handeln und Parteiinteressen hintanstellen “.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Krebshilfe

Univ.-Prof. Dr. Paul Sevelda

Tel. +43 676 502 43 72