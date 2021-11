Sabine Hofer-Gruber wird neue Senior*innenbeauftragte der Stadt Wien

Stadtrat Hacker stellte Nachfolgerin von Susanne Herbek vor – Übergabe am 1. Jänner 2022

Wien (OTS) - Die Stadt Wien bekommt eine neue Senior*innenbeauftragte. Sabine Hofer-Gruber übernimmt die Position am 1. Jänner 2022 von Susanne Herbek, die sich in den Ruhestand verabschiedet. Am Mittwoch wurde Hofer-Gruber von Sozialstadtrat Peter Hacker im Rathaus den Mitgliedern des Senior*Innenbeirats vorgestellt.

Aktuell leben in Wien etwa 1,9 Millionen Menschen, rund 400.000 davon sind mindestens 60 Jahre alt. Bereits im Jahr 2030 wird voraussichtlich jede*r vierte Wiener*n über 60 Jahre alt sein. „Die Stadt hat die Bedürfnisse und Anliegen dieser wachsenden und sehr diversen Bevölkerungsgruppe immer im Blick“, so Stadtrat Hacker zur Aufgabe der Senior*innenbeauftragten. „Ich freue mich, diese wichtigen Agenden weiterhin in besten Händen zu wissen. Sabine Hofer-Gruber kennt die Stadt und ihre Soziallandschaft aus unterschiedlichen Tätigkeiten und engagiert sich seit vielen Jahren mit vollem Herzen für die Wienerinnen und Wiener.“

Bestmögliches Leben für ältere Wiener*Innen

Hofer-Gruber startete ihre berufliche Karriere Ende der 1990er Jahre bei der Volkshilfe. 2004 wechselte sie in den Fonds Soziales Wien (FSW), wo sie im KundInnenservice, der Unternehmensorganisation und in der Geschäftsführung tätig war. 2018 wechselte sie als Referentin und stellvertretende Büroleiterin der Geschäftsgruppe Soziales, Gesundheit und Sport ins Rathaus.

In ihrer neuen Funktion kehrt Sabine Hofer-Gruber in den FSW zurück und übernimmt die Leitung der Stabsstelle Senior*innen, der das Büro der Senior*innenbeauftragten der Stadt Wien zugeordnet ist. „Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit meinem Team und den zahlreichen Kooperationspartner*innen, den älteren Wienerinnen und Wienern bestmögliche Lebenswelten zu ermöglichen – damit Wien in jeder Lebensphase die lebenswerteste Stadt der Welt bleibt.“

Hacker dankt Susanne Herbek

Stadtrat Peter Hacker nutzte die Gelegenheit am Mittwoch auch für einen Dank an die bisherige Senior*innenbeauftragte: „Susanne Herbek hat den Blick auf die Wienerinnen und Wiener über 60 verändert und zu ihrem dynamischen Image in der Öffentlichkeit beigetragen. Diesen Weg werden wir fortsetzen. Im Namen der Stadt Wien bedanke ich mich für das große Engagement und wünsche von Herzen alles Gute für den nächsten Lebensabschnitt.“

Herbek hat in den vergangenen Jahren die Strategie für die Wiener Senior*innen neu ausgerichtet und vor allem die Diversität dieser großen Bevölkerungsgruppe in den Fokus gestellt. Angebote wie der Monat der Senior*innen wurden entsprechend gestaltet und aufgefrischt. Unter Herbeks Leitung wurde die Plattform Demenzfreundliches Wien entwickelt und ausgebaut. Außerdem hat sie den Kontaktbesuchsdienst der Stadt Wien neu aufgestellt. Das von Herbek und ihrem Team aufgebaute breite Netzwerk wird die Stadt auch weiterhin für die Generation 60plus nutzen.





