REMINDER Freitag - PK Hanke/Weinelt: Aufbruch in neue Ära

Neuer Markenauftritt und Kampagnen der Wiener Stadtwerke, um beste Köpfe und Hände für Klimawende zu finden

Wien (OTS) - Die Wiener Stadtwerke Gruppe bündelt ihre Kräfte, um die Klimawende wahrmachen zu können. In einer gemeinsamen Pressekonferenz am Freitag, 19. November 2021, präsentieren Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft und Wiener Stadtwerke Peter Hanke sowie Generaldirektor-Stv. Peter Weinelt ein Bündel an Maßnahmen, um den Konzern in eine neue Ära zu führen. Ein neuer Markenauftritt und eine Employer Branding-Kampagne sind die ersten sichtbaren Zeichen des Aufbruchs, die vor Ort präsentiert werden.

Medienvertreter*innen sind zu diesem Termin sehr herzlich eingeladen. Bitte beachten sie die, dass wir nur Geimpften oder Genesenen (2G) Einlass gewähren. Wir bitten um Voranmeldung an thomas.geiblinger@wienerstadtwerke.at

Wann: Freitag, 19. November 2021, 10.30 Uhr

Wo: MQ Libelle, Museumsplatz 1/5, 1070 Wien

Wer: Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft und Wiener Stadtwerke Peter Hanke, Wiener Stadtwerke- Generaldirektor-Stv. Peter Weinelt

