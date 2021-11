ORF III am Donnerstag: „ORF III AKTUELL: Lockdown für Ungeimpfte – Und jetzt?“ und „Runde der ChefredakteurInnen“

Außerdem: „Donnerstag Nacht“ mit „Kabarett im Turm“-Doppel, „Dinner für Zwei“, „Minerva Award 2021: Die Gala“, Nationalratssitzung live

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information berichtet am Donnerstag, dem 18. November 2021, über die Corona-Politik sowie die weiter besorgniserregenden Fallzahlen in Österreich: Im Hauptabend spricht Reiner Reitsamer in einer „ORF III AKTUELL“-Spezialsendung mit Expertinnen und Experten sowie mit Betroffenen über die Auswirkungen des derzeitigen Lockdowns. Anschließend lädt Matthias Schrom zur „Runde der ChefredakteurInnen“. Danach eröffnet Gery Seidl die „Donnerstag Nacht“ in „Kabarett im Turm“ mit seinem Programm „Total Spezial“, bevor Reinhard Nowak in einer weiteren Ausgabe von „Kabarett im Turm“ sowie in einer neuen Folge von „Dinner für Zwei“ zu sehen ist. Abschließend zeigt ORF III die Höhepunkte des „Minerva Awards 2021“.

Bereits ab 9.05 Uhr überträgt „Politik live“ die Nationalratssitzung mit dem dritten Tag der Budgetdebatten. Dabei geht es u. a. um die Themen Frauen, Gleichstellung, Familie und Jugend sowie Arbeit. Überdies wird der Finanzminister die Budgetansätze für die einzelnen Bereiche seines Ressorts vertreten, bevor die Budget-Schlussabstimmungen folgen. Außerdem dürften die Berichte des Immunitätsausschusses über das Ersuchen um Zustimmung zur behördlichen Verfolgung von Sebastian Kurz (ÖVP) und Michael Schnedlitz (FPÖ) vorgebracht werden.

Im Hauptabend meldet sich „ORF III AKTUELL“ mit einer Sondersendung zum Thema „Lockdown für Ungeimpfte – Und jetzt?“ (20.15 Uhr). Seit Montag gilt der Lockdown für Ungeimpfte, ob dieser unmittelbare Auswirkungen auf die Fallzahlen haben wird, bleibt abzuwarten. Salzburgs Landeskliniken melden die totale Überlastung, anderswo ist es kaum besser. Wie sicher ist der Impfschutz? Soll man Kinder impfen lassen? Und welche Verluste drohen dem Handel und dem Tourismus durch die erneuten Einschränkungen? Über diese und andere Themen spricht Reiner Reitsamer mit Expertinnen und Experten sowie mit Betroffenen. Anschließend um 21.05 Uhr lädt ORF-2-Chefredakteur Matthias Schrom zur „Runde der ChefredakteurInnen“. Auf den Intensivstationen kämpft man gegen die Überlastung, an den Impfstraßen für eine höhere Durchimpfungsrate und in der Bundesregierung um eine klare Linie. Diskussionen zwischen Bundeskanzler und Gesundheitsminister über eine Verschärfung der geltenden Corona-Regeln werden über die Medien geführt. Expertinnen und Experten klagen seit Tagen darüber, dass ihr Ruf nach noch drastischeren Einschränkungen kaum Gehör findet. Wieso gelingt es der Bundesregierung derzeit nicht, ihre Botschaften einheitlich und verständlich zu kommunizieren? Und wie kommen die Ereignisse und Entscheidungen der vergangenen Tage in der Bevölkerung an? Dazu zu Gast sind u. a. Christian Rainer (Chefredakteur, profil) und Petra Stuiber (stv. Chefredakteurin, Der Standard).

Die „Donnerstag Nacht“ startet um 21.55 Uhr mit „Kabarett im Turm“ und Gery Seidls Programm „Total Spezial“. Seidl liefert darin einen rasanten Querschnitt durch sein bisheriges Schaffen und witzelt über familiäre Rollenverteilung, Auseinandersetzungen mit dem weiblichen Geschlecht, seinen Widerstand gegen das Erwachsenwerden sowie die Sinnsuche seiner Generation, die alles darf und alles hat. „Meine besten Schmähs“ präsentiert Reinhard Nowak anschließend um 22.50 Uhr in einer weiteren Folge von „Kabarett im Turm“, bevor Nowak um 23.30 Uhr gemeinsam mit dem Nachwuchs-Comedian Florian Kaufmann bei „Dinner für Zwei“ zu Gast ist.

Zum Abschluss des Abends steht „Minerva Award 2021: Die Gala“ (0.00 Uhr) auf dem Programm: Mit dem Award sollen Frauen mit Vorbildfunktionen ausgezeichnet und Lösungen für erfolgreiche Karrierewege aufgezeigt werden. ORF III zeigt die Höhepunkte der festlichen Gala im ORF RadioKulturhaus. Unter den Laudatorinnen finden sich prominente Persönlichkeiten wie Senta Berger, Antonia Rados, Lilian Klebow und Doris Schmidauer.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at