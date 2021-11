Weihnachtszauber auf Schloss Hof

Schloss Hof sorgt an den Wochenenden vom 20. November bis 19. Dezember und zusätzlich vom 8. Dezember bis 10. Dezember mit seinem Weihnachtsmarkt für jede Menge weihnachtliches Flair

Schloßhof (OTS) - Das weitläufige Areal von Schloss Hof in Niederösterrreich bietet auch in der Weihnachtszeit mit dem prunkvollen Schloss, dem idyllischen Gutshof, dem prachtvollen Barockgarten und einem vielfältigen Programm ein perfektes Ausflugsziel für die ganze Familie. An den Wochenenden vom 20. November bis 19. Dezember 2021 und zusätzlich vom 8. Dezember bis 10. Dezember 2021 verwandeln sich der Außenbereich und die Orangerie von Schloss Hof von 10:00 bis 19:00 Uhr in einen zauberhaften Weihnachtsmarkt. Mit festlich geschmückten Hütten, einer stimmungsvollen Beleuchtung, weihnachtlichen Klängen und dem Duft nach gebrannten Mandeln und heißem Punsch stimmt der Markt auf Weihnachten ein.

Rund 80 Aussteller:innen präsentieren auf dem weitläufigen Weihnachtsmarkt ihre selbstgefertigten Handwerksprodukte. Neben Christbaumschmuck in allen Formen reihen sich Krippen aus Naturmaterialien, handgesiedete Naturseifen, duftende Bienenwachskerzen, handverzierte Lebkuchen und vieles mehr. Außerdem bieten die Aussteller:innen klassische Fruchtaufstriche sowie ausgefallene Chili- und Honig-Kreationen. Für puren Genuss zwischendurch sorgen regionale Köstlichkeiten von süß bis pikant und verschiedenste Punschvariationen.

Weihnachtlichen Klängen und Geschichten lauschen

Im Arkadenhof des Schlosses verzaubern Bläserensembles mit weihnachtlichen Klängen (14:00, 15:00 und 16:00 Uhr). Im Schloss begeistern eine traditionelle Krippenausstellung und die stimmungsvolle Weihnachtsausstellung „Geschichten zur Weihnachtszeit. Ein Adventkalender für Groß und Klein“: 24 liebevoll gestaltete Stationen erzählen von Weihnachtsbräuchen, -geschichten und -legenden. Ein kunterbuntes Kinderprogramm verkürzt den kleinen Gästen die Wartezeit auf das Christkind. Für jede Menge Abwechslung und strahlende Kinderaugen sorgen ein nostalgisches Karussell, eine Kindereisenbahn, eine Weihnachtsbastelwerkstatt (11:00 bis 17:00 Uhr), der Streichelzoo, Ponyreiten (14:00 bis 16:00 Uhr), Kasperltheater, Zaubershows und vieles mehr. Tickets für das Kasperltheater und die Zaubershows sind online unter www.imperialtickets.com erhältlich, Restkarten an der Tageskassa von Schloss Hof. Aufführungstermine sind unter www.schlosshof.at einsehbar.

Sicherheitsbestimmungen und Schutzmaßnahmen für einen sicheren Marktbesuch

Die Sicherheit und Gesundheit der Gäste, Mitarbeiter:innen und Aussteller:innen haben oberste Priorität. Aufgrund der aktuell geltenden Vorgaben ist von einer 2-G-Kontrolle auszugehen. Die zur Zeit des Weihnachtsmarktes geltenden Sicherheitsbestimmungen sind unter www.schlosshof.at nachlesbar. Wir bitten alle, die Covid-19-Schutzmaßnahmen zu beachten und strikt einzuhalten, um verantwortungsbewusst sich selber und das Umfeld zu schützen.

Tickets für den Weihnachtsmarkt sind online unter www.imperialtickets.com und an der Tageskassa von Schloss Hof erhältlich.

Wiener Adventtipp:

Wer den stimmungsvollen Weihnachtsmarkt auf Schloss Hof besucht, sollte sich auch den Kultur- und Weihnachtsmarkt Schloß Schönbrunn in Wien nicht entgehen lassen. Rund 60 Aussteller:innen laden täglich vom 20. November bis 26. Dezember 2021 vor die traumhafte Schlosskulisse von Schönbrunn ein.

Geschenktipp:

Besonders beliebt und bestens geeignet als Weihnachtsgeschenk ist der Schönbrunn Group Pass. Mit dem Kombiticket können alle Häuser der Schönbrunn Group – Schloss Schönbrunn, Möbelmuseum Wien, Sisi Museum und Schloss Hof – mit einer Preisersparnis von mindestens 50 Prozent im Vergleich zu Einzeltickets innerhalb eines Jahres besucht werden. Der Schönbrunn Group Pass um 50 € (Erwachsene) beziehungsweise 30 € (Kinder) macht das imperiale Erbe Österreichs in Wien und Niederösterreich hautnah erlebbar. Das Ticket ist online unter www.imperialtickets.com erhältlich.

Ort: Schloss Hof, 2294 Schloßhof 1

Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt: 20.11. und 21.11., 27.11. und 28.11., 4.12. und 5.12., 8.12. bis 12.12., 18.12. und 19.12.2021, 10:00 bis 19:00 Uhr

Eintritt Weihnachtsmarkt: Erwachsene € 7,00 / Kinder (6–18 Jahre) € 3,00 / Familien (2 Erwachsene + max. 3 Kinder) € 17,00

Eintritt Weihnachtsmarkt und Schloss: Erwachsene € 15,00 / Kinder (6–18 Jahre) € 9,00 / Familien (2 Erwachsene + max. 3 Kinder) € 39,00. Führungsaufpreis € 3,00 pro Person.

Nähere Informationen und Reservierung sowie Anreisemöglichkeiten und aktuelle Sicherheitsrichtlinien unter +43 2285 20 000, office @ schlosshof.at und www.schlosshof.at

