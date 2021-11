„Harrys schönste Zeit“ – neue Ausgaben ab 21. November in ORF 2

Harry Prünster unterwegs im Advent in Klosterneuburg

Wien (OTS) - Harry Prünster nimmt die Zuseherinnen und Zuseher ab Sonntag, dem 21. November 2021, in neuen Ausgaben von „Harrys schönste Zeit“ jeweils um 16.00 Uhr in ORF 2 wieder mit auf die Reise durch Österreich, diesmal im winterlichen Advent. Der Moderator besucht Christkindlmärkte und Handwerksbetriebe und stellt weihnachtliches Brauchtum vor.

Es ist Zeit für Treffen mit interessanten Menschen, die Wissenswertes, Unterhaltsames und Tiefgehendes zu erzählen haben. Auch ist genug Zeit, bekannten Persönlichkeiten aus der Gegend spannende Fragen zu ihrem Leben zu stellen. Wunderschöne Landschaftsbilder, die die Lust wecken, diesen Landstrich selbst für sich zu entdecken, runden den Blick in die besuchte Region ab. Den Auftakt macht am 21. Jänner Klosterneuburg. Am 28. November macht Harry Station im Waldviertel, am 5. Dezember ist er unterwegs in Henndorf am Wallersee und am 8. Dezember ist er in Steyr zu Gast.

Als ersten Gesprächsgast trifft der Moderator im Stift Klosterneuburg den Musiker Franz Bartolomey. Nachdem der ehemalige erste Solocellist der Wiener Philharmoniker im Weinkeller ein weihnachtliches Stück gespielt hat, setzt Harry Prünster seinen Rundgang durch das Stift fort. Beim Verduner Altar in der Leopoldskapelle wird der Moderator von Augustiner-Chorherr Nicolaus Buhlmann erwartet und erfährt Wissenswertes über dieses bedeutende Kunstwerk des Mittelalters und die darauf abgebildete Weihnachtsgeschichte. Auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum besucht Harry Prünster das Institute of Science and Technology, das sich mit dem Pflanzenwachstum von Nadelbäumen beschäftigt. Entwicklungsbiologin Christina Artner und Zellbiologin Michelle Gallei wissen genau, wie Pflanzen wachsen und was ihnen gut tut – auch dem Weihnachtsbaum. Zum Abschluss seines Besuches in Klosterneuburg trifft der Moderator Ex-Beachvolleyballer Oliver Stamm. Der Klosterneuburger gibt Harry Prünster wertvolle Tipps, wie man die Weihnachtskilos nach den Feiertagen wieder schnell verliert.

Die einzelnen Ausgaben im Überblick, ORF 2:

21. November, 16.00 Uhr: „Harrys schönste Zeit – Harry Prünster unterwegs im Advent in Klosterneuburg“

28. November, 16.00 Uhr: „Harrys schönste Zeit – Harry Prünster unterwegs im Advent im Waldviertel“

5. Dezember,16.00 Uhr: „Harrys schönste Zeit – Harry Prünster unterwegs im Advent in Henndorf am Wallersee“

8. Dezember, 16.25 Uhr: „Harrys schönste Zeit – Harry Prünster unterwegs im Advent in Steyr“

