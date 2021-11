Traumhochzeit bei „Sturm der Liebe“ am 19. November in ORF 2

Staffelstart: Lena Conzendorf und Sandro Kirtzel ab 1. Dezember im Mittelpunkt der 18. Staffel

Wien (OTS) - Nach einem Jahr voller Höhen und Tiefen siegt am Ende die wahre Liebe – und so geben einander Maja (Christina Arends) und Florian (Arne Löber) in „Sturm der Liebe“ am Freitag, dem 19. November 2021, um 14.25 Uhr in ORF 2 in einer romantischen Sommerhochzeit an ihrem magischen Baum das Ja-Wort. Doch kurz vor der Trauung müssen die beiden noch ein Hindernis überwinden. Cornelius von Thalheim (Christoph Mory) lässt sich das rauschende Hochzeitfest seiner Tochter Maja natürlich nicht entgehen und kehrt für kurze Zeit in den „Fürstenhof“ zurück.

Start für die 18. Staffel mit Lena Conzendorf und Sandro Kirtzel als neues Traumpaar ab 1. Dezember

Während das eine Traumpaar seinen Abschied vom „Fürstenhof“ feiert, rückt ab Mittwoch, dem 1. Dezember, um 14.25 Uhr in ORF 2 die große Liebesgeschichte von Josie Klee (Lena Conzendorf) und Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) in den Mittelpunkt der beliebten Telenovela. Josie Klee hat einen großen Traum: Sie will ihre Leidenschaft zum Beruf machen und eine Ausbildung zur Köchin bei ihrem Idol André Konopka (Joachim Lätsch) absolvieren. Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg. Als sie Paul Lindbergh das erste Mal begegnet, verliebt sie sich auf den ersten Blick in ihn. Aber für den jungen Geschäftsführer ist die junge Frau zunächst nicht mehr als eine Mitarbeiterin. Auch ist Josie überzeugt, dass sie nicht dem Schönheitsideal von Paul entspricht. Doch dann wartet eine Überraschung im „Fürstenhof“ auf sie.

Mehr zu den Inhalten:

Traumhochzeit am Freitag, dem 19. November, um 14.25 Uhr in ORF 2 (Folge 3722)

Majas (Christina Arends) und Florians (Arne Löber) großer Tag ist angebrochen. Nach einer romantischen Trauung an ihrem magischen Baum feiern die beiden mit ihren Gästen ein rauschendes Fest am See. Doch Florian will Maja im Wald eine ganz besondere Überraschung zeigen. Lia (Deborah Müller) und Robert (Lorence Patané) versuchen, auf der Hochzeitsfeier so unbefangen wie möglich miteinander umzugehen. Sogar einen gemeinsamen Tanz wagen sie. Doch schon nach wenigen Takten übermannt die beiden eine heimliche Sehnsucht.

Staffelauftakt am Mittwoch, dem 1. Dezember, um 14.25 Uhr in ORF 2 (Folge 3730)

Josie (Lena Conzendorf) ist immer noch fassungslos. Ausgerechnet der Mann, dem sie ihren Rausschmiss aus dem Fürstenhof verdankt, soll ihr leiblicher Vater sein. Um absolut sicherzugehen, schickt Josie ihrer Mutter ein aktuelles Foto von Erik (Sven Waasner). Bei ihrem heimlichen Schwarm Paul (Sandro Kirtzel) bewirbt sich Josie außerdem für den Posten, der durch Majas (Christina Arends) Abgang freigeworden ist. Josie hofft, Erik so besser kennenlernen zu können. Indessen herrscht am Fürstenhof Feierstimmung. Die Luxusherberge hat es unter die Top 500 der weltbesten Hotels geschafft! Zur Belohnung lädt Ariane (Viola Wedekind) die gesamte Belegschaft auf einen abendlichen Umtrunk ein.

