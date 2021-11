Christian Schulz: Neuer Generalsekretär der Jeunesse

Der Kulturmanager, Musiker und Komponist übernimmt als Generalsekretär die operativen Agenden der Jeunesse

Wien (OTS) - Christian Schulz übernimmt als Generalsekretär die operativen Agenden der Jeunesse von Philipp Comploi, der seit März 2021 die Jeunesse als Obmann und interimistischer Generalsekretär geleitet hat. Philipp Comploi widmet sich künftig wieder seiner künstlerischen Karriere.

Mit Christian Schulz, der als Kulturmanager und Musiker in der Musikszene bestens vernetzt ist, blickt die Jeunesse zuversichtlich in die Zukunft und setzt innovative Akzente: » Die Jeunesse ist jung, aufstrebend und möchte frisch und frech sein .« Soeben hat die Jeunesse mit großem Erfolg die neue Reihe Urban Fusion gestartet, in der die junge Generation kreativer Freischaffender die Wiener Club-Kultur stilistisch von Jazz-Fusion über Groove-Pop, Salsa, Hip-Hop, R&B bis Indie-Dance bereichert. Im Dezember folgt die Premiere des Tandem Songwriter Festivals, das namhafte Newcomer der Songwriter-Szene präsentiert. Diese und andere Formate, bis hin zum klassischen Jeunesse-Programm, möchte Schulz weiterentwickeln. » Die Jeunesse und ich stecken voller neuer Ideen. Dabei geht es darum, mitzuschwingen, aufzuregen und anzustacheln «, so Schulz. » Das ist viel stärker als irgendwas, was man mit Geld oder Anerkennung abgelten kann. Dem möchte ich mich zu 120 % widmen .«

Mit den Staged Concerts setzt die Jeunesse eine neue Initiative für das jüngste Publikum. Junge Instrumental-Ensembles und Theatermacher*innen setzen klassische Musik aller Epochen und der ganzen Welt auf herausragende und überraschende Weise in Szene. Christian Schulz: » Das ist absolut spannend! Durch diese Arbeit werden die Musiker*innen frei und bekommen eine völlig andere Bühnenpräsenz, welche zu einem ganz neuen und faszinierenden musik.erleben für unser junges Publikum führt .« Insgesamt hat sich die Situation der Jeunesse nach den schweren Monaten seit Ausbruch der Pandemie dank der finanziellen Unterstützung aus dem NPO-Fonds und einem gelungenen Saisonauftakt wieder stabilisiert. Schulz: » Gemeinsam mit dem hoch motivierten Jeunesse-Team und mit Unterstützung des Jeunesse-Vorstands möchte ich neue Formate kreieren und das junge Publikum mitnehmen in eine spannende Jeunesse-Zukunft .«

Als Geschäftsführer wird Christian Schulz gemeinsam mit dem neuen, erfahrenen Finanzreferenten Lukas Rellinghaus die Geschicke der Jeunesse im operativen Bereich leiten. Dr. Agnes Pirker-Kees folgt dem scheidenden Obmann Philipp Comploi nach. Die Ärztin ist der Jeunesse seit vielen Jahren als begeisterte Musikenthusiastin und Vorstandsmitglied verbunden, zuletzt als Obmann-Stellvertreterin. Agnes Pirker-Kees: » Die Welt der Musik frühzeitig für sich zu entdecken und zu erkunden, öffnet eine Dimension, die einen lebenslang auf verschiedenste Art begleiten, erfreuen aber auch stützen kann. Ich freue mich sehr, mich als Obfrau der Jeunesse für junges Publikum sowie die Förderung junger Künstler*innen einzusetzen. Bei Philipp Comploi bedanke ich mich für sein großes Engagement, das er der Jeunesse in der schwierigen Phase während der Pandemie entgegengebracht hat .«

Christian Schulz wurde 1967 in Wien geboren und stammt aus einer Musikerfamilie. Er ist Dirigent, Cellist, Komponist, Lehrender und Kulturmanager sowie seit 1993 Mitglied der Wiener Symphoniker und 2014 bis 2020 Geschäftsführer der Symphonia – Wiener Symphoniker Tonaufnahme GesmbH. Von 2010 bis 2016 arbeitete er als musikalischer und künstlerischer Leiter des Musikausbildungsprogramms für das OKF Teheran mit dem Schwerpunkt Musik der Gegenwart aus Österreich und Iran, mit mehr als 50 Uraufführungen. Christian Schulz leitete u. a. die Wiener Symphoniker, das Gewandhausorchester Leipzig, die Nürnberger Symphoniker, das Tonkünstler Orchester NÖ, die George Enescu Philharmonic Orchestra Bukarest und die Österreichisch-Ungarische Haydn Philharmonie sowie Festivals und Musikformate aus dem In- und Ausland. Er unterrichtet Dirigieren am Richard Wagner Konservatorium in Wien und ist Musikdirektor und Chefdirigent des EntArte Opera Festival.

Über die Jeunesse

Die Jeunesse – Musikalische Jugend Österreichs zählt zu den führenden Musikveranstaltern des Landes. Sie engagiert sich seit mehr als 70 Jahren vor allem für die Förderung junger Künstler*innen, für ein junges Publikum und aktuelle Musikströmungen. Pro Saison bietet die Jeunesse in Wien und an 20 weiteren Standorten mit rund 600 Konzerten und interaktiven Workshops für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein hochqualitatives, vielfältiges und innovatives Programm. Besonderes Augenmerk liegt auf einem niederschwelligen Zugang. Die Jeunesse ist Teil eines weltumspannenden Musiknetzwerks, der Jeunesses Musicales International. Als Non-Profit-Organisation verfolgt sie keine kommerziellen Ziele.

