Corona – SPÖ-Deutsch: „Heutiger Ministerrat Sinnbild für totales Regierungsversagen bei Corona-Bewältigung“

Corona-Zahlen hoch wie nie, Regierungsspitze auf Tauchstation - Schallenberg und Mückstein verstecken sich und schicken Köstinger und Zadic vor, die nichts zu Corona sagen

Wien (OTS/SK) - Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch ist der heutige Ministerrat ein „Sinnbild für das totale Versagen der Regierung bei der Bewältigung der Corona-Krise“. „Corona wütet so schlimm wie noch nie in Österreich. Mit 14.416 Neuinfektionen sind die Corona-Zahlen auf einem traurigen Allzeit-Hoch, die Lage in den Krankenhäusern und Intensivstationen ist höchst dramatisch und aus einem oberösterreichischen Spital kommt die furchtbare Nachricht, dass Leichen wegen Überfüllung am Gang abgestellt werden müssen. Gerade jetzt erwartet sich die Bevölkerung, dass die Regierung endlich Verantwortung übernimmt, gemeinsam an der Bewältigung der Krise arbeitet und für Klarheit und Schutz sorgt. Nichts davon macht die Regierung. Die Regierungsspitze ist auf Tauchstation: Kanzler Schallenberg und Gesundheitsminister Mückstein haben sich beim heutigen Ministerrat feig versteckt und stattdessen die ÖVP-Landwirtschaftsministerin und die grüne Justizministerin vorgeschickt. Weder Köstinger noch Zadic haben auch nur ein Wort über Corona verloren, geschweige denn Lösungsvorschläge präsentiert. Das zeigt, wie verantwortungslos und fahrlässig die türkis-grüne Regierung in einer Situation agiert, die täglich immer mehr Menschenleben kostet“, so Deutsch, der an die Regierung appelliert, endlich Verantwortung zu übernehmen und für den Schutz der Bevölkerung zu sorgen. **** (Schluss) mb/bj

