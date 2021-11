FPÖ – Schnedlitz: Gemeinsamer friedlicher Protest gegen Coronaregime am Samstag in Wien

Innenstadt wird ab 12 Uhr Schauplatz der großen Kundgebung

Wien (OTS) - "3G am Arbeitsplatz, Lockdown für Ungeimpfte, geplante Impfpflicht für Gesundheitsberufe oder vielleicht sogar für alle Menschen. Es reicht endgültig, liebe Bundesregierung. Diese überbordenden Einschränkungen der Grund- und Freiheitsrechte der Österreicher und das vorsätzliche Einsperren von hunderttausenden gesunden Menschen können und wollen wir nicht mehr länger hinnehmen. Wir gehen daher am Samstag friedlich auf die Straße, um gemeinsam ein Zeichen zu setzen!“ kündigte FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz heute an.

Die FPÖ werde gemeinsam mit anderen Bürgerbewegungen am 20. November 2021 eine Großkundgebung in der Wiener Innenstadt abhalten. Der lautstarke und friedliche Protest beginnt um 12 Uhr am Wiener Heldenplatz. Der genaue Tagesplan sowie eine Rednerliste der FPÖ wird derzeit noch erstellt und zeitgerecht über alle zur Verfügung stehenden Kanäle (Facebook, Instagram, YouTube, Homepages, etc.) verbreitet.

Der freiheitliche Generalsekretär ist davon überzeugt, dass die Regierung dieses lautstarke Zeichen der unter den falschen Coronamaßnahmen der Regierung leidenden Menschen nicht überhören werde können. Eingeladen zur Veranstaltung sei „jeder Mensch in Österreich, dem dieser Coronawahnsinn der Bundesregierung ein Dorn im Auge ist. Jeder ist willkommen – ob geimpft oder ungeimpft, getestet oder nicht getestet. Es darf trotz des Lockdowns für Ungeimpfte jeder nach Wien kommen. Die Lockdown-Verordnung sieht eine explizite Ausnahme für die Teilnahme an Kundgebungen und Versammlungen vor. Für die Anreise können das eigene Auto oder öffentliche Verkehrsmittel verwendet werden“, erklärte Michael Schnedlitz, wies aber gleichzeitig darauf hin, dass während der Veranstaltung aufgrund der aktuellen Vorschriften eine FFP2-Maskenpflicht bestehe.

„Wir können nur an die Teilnehmer appellieren, sich an diese Maskenpflicht zu halten. Andernfalls gibt man der ÖVP-nahen Polizeiführung die Möglichkeit zum Einschreiten – und das sind genau jene Bilder, die Innenminister Nehammer dann dafür verwenden will, um die vielen tausende Teilnehmer pauschal als Leugner, Gefährder und Extremisten zu diskreditieren. Diese Gelegenheit sollten wir dem Innenminister auf keinen Fall bieten“, hielt FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz abschließend fest.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)