Andreas Breinbauer (FH des BFI Wien) als Vizepräsident der FHK wiedergewählt

Wien (OTS) - Die Generalversammlung der Fachhochschul-Konferenz bestätigt Andreas Breinbauer als 2. Vizepräsidenten. Das Amt der Präsidentin hat ab sofort Ulrike Prommer (IMC FH Krems) inne.

Mit seiner Wiederwahl am 15. November 2021 tritt Andreas Breinbauer seine zweite Funktionsperiode als Vizepräsident der Fachhochschul-Konferenz (FHK), dem Dachverband der österreichischen Fachhochschulen, an. Weiters verantwortet er den FHK-Ausschuss „Lehre“.

Breinbauer ist seit 2002 an der Fachhochschule des BFI Wien als Studiengangsleiter der Master- und Bachelor-Studiengänge Logistik und Transportmanagement tätig. Zudem verantwortet er den Fachbereich Forschung und ist seit 2007 Vizerektor beziehungsweise seit 2011 Rektor der Hochschule.

„Auch wenn der FH-Sektor insgesamt eine Erfolgsstory ist, die vor 25 Jahren praktisch bei null begonnen hat und heute bereits über 58.000 Studierende verantwortet, bleiben die Herausforderungen groß. Wir stehen nicht nur national, sondern auch zunehmend international im Wettbewerb und müssen uns über höchste Qualität in der Aus- und Weiterbildung vor allem in den Kernprozessen Lehre, Forschung und Internationalisierung behaupten und ständig weiterentwickeln. Es ist viel zu tun. Und dazu möchte ich meinen Beitrag leisten. Ich freue mich bereits auf die Zusammenarbeit mit unserer neuen Präsidentin und gratuliere ihr sehr herzlich zu ihrer Wahl“ , so Andreas Breinbauer, akademischer Leiter der FH des BFI Wien und Vizepräsident der FHK.

„Ich wünsche dem neu gewählten Präsidium der österreichischen Fachhochschul-Konferenz alles Gute und viel Erfolg für seine Arbeit! Im Besonderen möchte ich meinem Kollegen Andreas Breinbauer zu seiner Wiederwahl zum Vizepräsidenten gratulieren. Diese bestätigt sein großes Engagement und seine hervorragenden Leistungen im und für den Hochschulsektor“ , gratuliert Eva Schiessl-Foggensteiner, Geschäftsführerin der Fachhochschule des BFI Wien.

Über die Fachhochschule des BFI Wien

Die Hochschule mit starker internationaler Ausrichtung bietet mit zehn Bachelor- und sechs Master-Studiengängen – darunter zwei Bachelor- und zwei Masterprogramme auf Englisch – ein umfassendes praxisorientiertes, wirtschaftswissenschaftliches Studienangebot mit Schwerpunkt Wirtschaft, Management und Finance. Der Master-Studiengang Digital HR Management und angewandtes Arbeitsrecht erweiterte mit Wintersemester 2021/22 das Portfolio der FH des BFI Wien.

Rund zwei Drittel der ca. 2.500 Studierenden der Hochschule absolvieren ihr Studium berufsbegleitend. Extra zugeschnittene Lehrveranstaltungen mit an eine Berufstätigkeit angepassten Lehrveranstaltungszeiten sowie Blended Learning-Angebote ermöglichen auch Berufstätigen ein Studium auf höchstem akademischem Niveau. Seit 2017 ist die FH des BFI Wien Mitglied des UN Global Compact und unterstützt mit ihrem Handeln die Sustainable Development Goals der UN.

www.fh-vie.ac.at

Über die Fachhochschul-Konferenz (FHK)

Die FHK wurde 1996 gegründet und setzt sich als Interessensvertretung für bessere finanzielle und rechtliche Rahmenbedingungen der Fachhochschulen in den Bereichen Lehre und Forschung ein. Als Dachverband aller 21 österreichischen Fachhochschulen fördert sie die Kommunikation zwischen ihren Mitgliedern, die sich aus allen Studiengangsleiter:innen und Rektor:innen sowie aus allen Geschäftsführer:innen zusammensetzen.

https://www.fhk.ac.at/

