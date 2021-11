40 Jahre Österreichische Ludwig-Stiftung

Festtagung im mumok: Vorträge und Gespräche zum Thema „Museum des 21. Jahrhunderts“ via Livestream am 19. und 20. November.

Wien (OTS) - Unter dem Titel „Ästhetik, Ethik, Identität – Museum des 21. Jahrhunderts“ findet am 19. und 20. November anlässlich des vierzigjährigen Jubiläums der Österreichischen Ludwig-Stiftung im mumok eine Festtagung statt, die sich gegenwärtigen und künftigen Perspektiven musealer Sammlungen widmet. Künstler*innen, Museumsleiter*innen und Kurator*innen sprechen in Einzelvorträgen und Diskussionsrunden über die Notwendigkeit einer inklusiven, vielfältigen Sammlungspraxis und behandeln dabei Themen wie Transkulturalität, Diversität und kulturelles Erbe im Spannungsverhältnis mit Globalisierungsprozessen.

Es sprechen Tania Bruguera, Sabeth Buchmann, Carla Cugini, Brigitte Franzen, Ana Gonçalves Magalhães, Max Hollein, Karola Kraus, Christian Kravagna, Mahret Ifeoma Kupka, Matthias Michalka, Theresia Niedermüller, Florian Pumhösl, Susanne Titz und Luisa Ziaja.

Alle Vorträge und Diskussionen werden via Livestream einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Ein Ticketerwerb ist aus Kapazitätsgründen nicht mehr möglich.

Die Österreichische Ludwig-Stiftung für Kunst und Wissenschaft wurde 1981 gegründet und hat den Zweck, in Österreich Vorhaben im Bereich der bildenden Kunst anzuregen, durchzuführen und zu fördern. In der Stiftungssatzung wird betont, dass dem kulturellen Leben in Österreich lebendige und nachhaltige Impulse gegeben werden sollen. Die Stiftung setzt damit das weltoffene und internationale Engagement des Aachener Sammlerehepaares Peter und Irene Ludwig fort. Der Großteil der Kunstwerke, die die Stiftung seit ihrer Gründung erworben hat, befindet sich im mumok Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien. Mit der Sammlungsausstellung Enjoy – die mumok Sammlung im Wandel feiert das Museum auch das vierzigjährige Bestehen der Österreichischen Ludwig-Stiftung und präsentiert Werke von der klassischen Moderne bis zur Gegenwart.

Ausführliche Informationen zum Programm der Festtagung finden Sie hier.



Festtagung zum 40-jährigen Jubiläum der Österreichischen Ludwig-Stiftung

Freitag, 19. November 2021, 18.30—20.30 Uhr

Samstag, 20. November 2021, 13—17 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Ludwig-Stiftung

Bettina Brunner

office @ ludwig-stiftung.at



mumok - Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien

Katharina Murschetz, Isabella Pedevilla

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

T +43-1-52500-1400, 1450

presse @ mumok.at

www.mumok.at