Neue Folge im Paneuropa Podcast

Karl von Habsburg zum bevorstehenden 100 Jahr Jubiläum der Paneuropa-Union

Wien (OTS) - Am 17. November 1922 publizierte Richard Coudenhove-Kalergi seinen Aufruf „Paneuropa. Ein Vorschlag“. Die Paneuropa-Union feiert deshalb am 17. November ihren Geburtstag. 99 Jahre später, am 17. November 2021, erscheint in „Paneuropa. Der Podcast“ eine Folge, die auf den 17. November 1922 reflektierend auf den 100. Geburtstag der Paneuropa-Union am 17. November 2022 hinweist.

Von 17. bis 20. November 2022 wird in Wien ein Jubiläumskongress 100 Jahre Paneuropa stattfinden. Mit dem Interview mit Karl von Habsburg, Präsident der Paneuropabewegung Österreich, wird am 17. November 2021 die konkrete Vorbereitung auf diesen Jubiläumskongress eingeläutet.

Im Gespräch mit dem Vorsitzenden der Paneuropa-Jugend Österreich Philipp Jauernik erläutert Karl von Habsburg den geopolitischen Ansatz der Paneuropa-Idee, verweist auf den Freiheitsgedanken als Seele Europas, und spricht sich klar gegen alle nationalistischen und protektionistischen Tendenzen – egal aus welchen Parteien – aus.

Eine europäische Außen- und Sicherheitspolitik, die Frage der Erweiterung der EU um die Länder Südosteuropas (im EU-Jargon Westbalkan genannt) aber auch in Richtung Ukraine und Georgien werden genauso Themen beim Jubiläumskongress in einem Jahr sein wie Freiheit, Subsidiarität und der Kampf um die Seele Europas. Hier geht es zum aktuellen Interview auf youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=im7tHWSE0Ck

Den Podcast finden Sie auch auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts u.s.w. unter dem Suchbegriff Paneuropa Österreich.

