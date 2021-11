AK Preismonitor: Achtung, günstig einkaufen oft doch nicht so günstig!

Seit Corona für preiswerte Drogeriewaren, Marken-Lebens- und Reinigungsmittel meist mehr zahlen, Preise für günstige Lebens- und Reinigungsmittel sowie Marken-Drogeriewaren oft gesunken

Wien (OTS) - In Drogeriemärkten kosten günstige Drogeriewaren seit Corona oft – spürbar – mehr. Der Grund: Zumeist waren nur mehr teurere Produkte erhältlich und nicht die günstigeren Eigenmarken. Und auch wenn die teureren Marken-Drogeriewaren nun billiger sind, liegt das Preisniveau noch immer ganz schön hoch. Das zeigt ein aktueller AK Preismonitor bei fünf Online-Shops und sieben Filialgeschäften im Oktober.

Teurer oder billiger seit der Corona-Krise?

Online-Shop Erhebung Produkte Teurer/billiger

Preiswerteste Drogeriewaren (Online-Shops) Bipa 06.02.2020-11.10.2021 33 um 46,1 % teurer Müller 04.02.2020-13.10.2021 33 um 10,2 % billiger DM 05.02.2020-12.10.2021 33 um 1,5 % teurer Preiswerteste Lebens-, Reinigungsmittel (Geschäfte) Hofer 02.03.2020-06.09.2021 40 um 0,7 % billiger Lidl 02.03.2020-06.09.2021 40 um 2,5 % billiger Penny 04.03.2020-02.09.2021 40 um 1,6 % teurer Spar 03.03.2020-07.09.2021 40 um 2,7 % teurer Billa 04.03.2020-02.09.2021 40 um 2,8 % billiger Billa Plus 05.03.2020-01.09.2021 40 um 1,5 % billiger Interspar 03.03.2020-07.09.2021 40 0,0 % Marken-Drogeriewaren (Online-Shops) Müller 08.10.2019-19.10.2021 80 um 4,4 % billiger Bipa 09.10.2019-18.10.2021 101 um 4,7 % billiger DM 10.10.2019-19.10.2021 105 um 1,1 % billiger Billa 09.10.2019-20.10.2021 62 um 7,3 % billiger Interspar 08.10.2019-19.10.2021 82 um 2,5 % teurer Marken-Lebens-, Reinigungsmittel (Online-Shops) Billa 23.10.2019-21.10.2021 38 um 2,2 % teurer Interspar 21.10.2019-20.10.2021 38 um 2,1 % teurer

Konkret – drei Preisbeispiele: Im Februar 2020 war bei Bipa der preiswerteste Klarspüler für Geschirrspüler von Clever (ein Liter) um 0,95 Euro zu bekommen. Im Oktober 2021 kostete der preiswerteste Klarspüler von Somat 3,29 pro Liter (in Aktion!). Das ist eine Preisdifferenz von 246,3 Prozent! Das Fa Duschgel (250 ml, verschiedene Sorgen) hatte bei Billa im Oktober 2019 noch einen Preis von 2,59 Euro, im Oktober 2021 war der Preis nur mehr 1,29 Euro – Verbilligung um die Hälfte. Wer NÖM Vollmilch länger frisch (ein Liter) bei Billa im Oktober 2019 einkaufte, zahlte 1,19 Euro, im Oktober 2021 schon 1,35 Euro – um 13,4 Prozent mehr!

Zum Preismonitor: Aufgrund von Vorerhebungen hat die AK im Oktober in den Online-Shops von Billa, Interspar, Bipa, DM und Müller die Preise von 33 preiswertesten Drogeriewaren des wöchentlichen Bedarfs sowie von 38 Marken-Lebensmitteln und 62 bis 105 Marken-Drogeriewaren erhoben. Zusätzlich wurden im September 2021 jeweils 40 preiswerteste Lebens- und Reinigungsmittel in zwei bis drei Filialen von Billa, Billa Plus, Spar, Interspar, Hofer, Lidl und Penny erhoben.

