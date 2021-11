Fünf Prozent des Tagesumsatzes an grüne Projekte

Unserem Planeten zuliebe: Giving Friday statt Black Friday

Salzburg/Wals (OTS) - „Wer immer günstig ist, braucht keinen Schnäppchen-Tag!“ Und so gibt es bei dm Prozente anderer Art zum allgemeinen Black Friday: Am 26. November – dem Giving Friday von dm – spendet das Unternehmen fünf Prozent des gesamten Tagesumsatzes an ökologische Projekte in Österreich.

Am letzten Freitag im November jagt für gewöhnlich ein Rabatt den nächsten, ein Paradies für viele Shopper. Auch bei dm drogerie markt gibt es Prozente, allerdings für den guten Zweck: „Ein Tag, an dem es nur um Rabatte geht, passt nicht zu dm. Wir setzen das ganze Jahr auf immergünstige Preise und das im gesamten Sortiment, nicht nur bei ausgewählten Rabattartikeln. Das Besondere am Giving Friday ist, dass unsere Kundinnen und Kunden die Möglichkeit haben, bei ihrem Einkauf Gutes zu tun, ganz automatisch“, erklärt Christian Freischlager, Mitglied der Geschäftsleitung bei dm. Denn am 26. November spendet dm fünf Prozent des Tagesumsatzes aus allen Filialen und aus dem Online Shop dm.at an ökologische Projekte und Initiativen in Österreich.

26. November: Ein Freitag für die Zukunft

Heuer findet der Giving Friday bereits das vierte Jahr in Folge statt, erstmals präsentiert er sich in Grün. Der Erlös kommt nämlich ökologischen Initiativen im nächsten Jahr zugute. „In den letzten Jahren wurden aus den Spendensummen zahlreiche soziale Projekte für Kinder und Jugendliche, für armutsgefährdete Familien und für mehr Miteinander in der Gesellschaft eingesetzt. Heuer möchten wir erneut ein Zeichen setzen und den Erlös Initiativen für ökologische Nachhaltigkeit widmen. Wir wissen, dass Umweltbewusstsein auch vielen unserer Kundinnen und Kunden ein wichtiges Anliegen ist“, betont Christian Freischlager.

