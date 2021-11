EDAN enthüllte auf der MEDICA 2021 sein Konzept zur Beschleunigung des Klinik-Workflows

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - EDAN Instrument, Inc. (300206.SZ), ein führendes Gesundheitsunternehmen, das in den Bereichen Geburtshilfe und Gynäkologie, diagnostisches EKG, Patientenüberwachung, Bildgebungsplattform und In-Vitro-Diagnostik tätig ist, unterstreicht auf der MEDICA 2021 mit seinen Produkten der nächsten Generation erneut sein Wertversprechen. Fünf neue Produkte werden vorgestellt, um einen Überblick über die Bemühungen von EDAN zu geben, die Effizienz von Pflegekräften und den Zugang zu Ressourcen zu verbessern.

Drei Produkte, die kurz vor der Markteinführung stehen, EDAN Next-Gen Blutgas- und Chemieanalysesystem i20, der Patientenmonitor IX-Serie der 3. Generation und das integrierte tragbare Biofeedback- und Stimulationssystem PA4 Pro hatten ihr Debüt auf der MEDICA 2021 und sorgten für Überraschungen beim Publikum. Die drei wurden auf der Grundlage der Nutzergemeinschaften entwickelt und bringen diese Produkte in die nächste Phase.

"Die Produkte, die wir dieses Mal präsentieren, verändern das Bewusstsein." Alex You, Senior Director of Global Marketing and Strategie Operations bei EDAN, kommentierte: "Im Gesundheitswesen spricht die Effizienz Bände darüber, wie sich Technologien positiv auf die Arbeitsabläufe der Sanitäter auswirken und darüber hinaus Zeit für die Interaktion mit den Patienten und mehr sparen." EDANs papierloses EKG Tablett iSE und das 5-teilige Auto-Hämatologie-Analysegerät H60s sind genau auf ihre Aufgaben zugeschnitten. Die beiden Produkte werden dieses Jahr auf den Markt gebracht und haben bereits positives klinisches Feedback erhalten, insbesondere das is.

"Damit können Sie einen Blick auf unseren IoT Plan werfen. Intelligente Gesundheitsfürsorge und IoT-fähige Geräte waren in den letzten Jahren unser Schwerpunkt. Wir glauben, dass Medizintechnik die Patientenversorgung verbessern kann, und das IoT kann dies einen Schritt weiterbringen", fügte Alex hinzu.

"EDAN setzt sich weiterhin dafür ein, das Leben der Menschen durch die Bereitstellung wert orientierter, benutzerorientierter Produkte zu verbessern. Die Bedürfnisse entwickeln sich ständig weiter. Und es ist unsere Aufgabe, uns darauf einzustellen und unsere Produkte ständig für den Markt zu optimieren", sagte Hao Zhang, CEO von EDAN. "Unser Ziel ist es, die Arbeit der Pflegekräfte zu erleichtern, damit sie mehr für die Patienten tun können. Und das Produkt, das wir dieses Mal präsentieren, spricht einfach dafür."

Live-Demonstrationen der EDAN-Lösungen werden am EDAN-Stand - 9B48 & 3B95 - auf der MEDICA 2021 vom 15. bis 18. November in Düsseldorf durchgeführt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an pr.intl @ edan.com.

Informationen zu EDAN Instrument, Inc.

EDAN hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Lebensbedingungen der Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern, indem es wert orientierte, innovative und hochwertige medizinische Produkte und Dienstleistungen anbietet. Seit mehr als 25 Jahren leistet EDAN Pionierarbeit bei der Entwicklung einer umfassenden Reihe medizinischer Lösungen, die ein breites Spektrum von Praktiken im Gesundheitswesen abdecken. Folgen Sie EDAN auf LinkedIn, Facebook und Instagram.

