Oö. Volksblatt: "Trotzdem ein Erfolg" (von Christian HAUBNER)

Ausgabe vom 17. November 2021

Linz (OTS) - Inhaltlich Neues hat das Online-Gipfelgespräch zwischen US-Präsident Joe Biden und Chinas Xi Jinping nicht gebracht. Das war auch nicht zu erwarten. Ein Erfolg war es trotzdem.

Dass die beiden führenden Wirtschaftsmächte der Welt weltanschaulich an verschiedenen Enden des Spektrums liegen und in einer beinharten Konkurrenzsituation zueinander stehen, ist ohnehin klar. Es ist aber ein gewaltiger Fortschritt, dass die beiden Präsidenten trotz aller Meinungsverschiedenheiten ein Bekenntnis dazu abgelegt haben, im Gespräch zu bleiben und die Situation nicht aus den Fugen geraten zu lassen. Zwar werden chinesische Medien nicht müde zu betonen, dass die USA um das Gespräch gebeten hätten und legen dies als Schwäche des Westens und eines in den Umfragen schwächelnden US-Präsidenten aus. Tatsächlich entspricht es aber dem Wahrnehmen von Verantwortung, über alle ideologischen Klüfte hinweg im Dialog zu bleiben.

Das verbale Säbelrasseln wird allein wegen diesem einen Gespräch ebenso wenig aufhören wie der Kampf um wirtschaftliche Vorherrschaft auf der Welt. Allein die Tatsache, dass es einen Dialog gibt, stellt aber einen richtigen Schritt dar.

