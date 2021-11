Großbauer hoch erfreut über große Budgetsteigerung für Kunst und Kultur

ÖVP-Kultursprecherin: „Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig Kunst und Kultur für das Zusammenleben, für die Gesundheit und die Wirtschaft sind“

Wien (OTS) - Es gibt auch gute Nachrichten in diesen Zeiten. Und eine davon ist das Budget für Kunst und Kultur mit seiner noch nie so dagewesenen Budgetsteigerung von 61 Millionen Euro, was somit ein Budget für Kunst und Kultur von 557,1 Millionen Euro ausmacht. Das ist ein wichtiges und starkes Bekenntnis der Republik Österreich zu Kunst und Kultur in diesem Land, so ÖVP-Kultursprecherin Abg. Maria Großbauer heute, Dienstag, in der Budgetdebatte zum Thema Kunst und Kultur im Nationalrat.

Wie wichtig Kunst und Kultur sind, habe auch die Pandemie gezeigt, fuhr Großbauer fort: „Für das gesellschaftliche Zusammenleben, für unsere emotionale und psychische Gesundheit, aber auch als wichtiger Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor.“

Mit dem beachtlichen Budget für Kunst und Kultur könnten nun wichtige Langzeitprojekte in Angriff genommen werden, freut sich Großbauer und nannte als Beispiel die Sanierungen der Festspielhäuser Bregenz und Salzburg. „Diese Sanierungen sind strukturell wichtig für den Tourismus, aber auch für die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort.“ Als weiteren Meilenstein nannte die ÖVP-Kultursprecherin auch die Erhöhung der Basisabgeltung von Bundesmuseen und Bundestheatern.

„Die Pandemie ist leider noch nicht vorbei. Aber wir haben bewiesen, dass Kunst und Kultur extrem wichtig sind und wir sie gut durch die Krise gebracht haben. Wir brauchen Kunst und Kultur und wir wollen, dass sie weiterhin stattfinden kann. Daher bitte ich alle dringend, zur Impfung zu gehen“, schloss Großbauer.

