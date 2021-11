SPÖ-Kucher: Ob Kurz, der Pandemie für beendet erklärt, oder Kickl, der Entwurmungsmittel empfiehlt: Beide sind schuld an aktueller Lage

Um Wählerstimmen zu bekommen, sind ÖVP und FPÖ bereit, mit dem Leben von Menschen zu spielen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher wandte sich in seiner Rede im Rahmen der dringlichen Debatte im Nationalrat direkt an Bundeskanzler Schallenberg und empfahl, in Zukunft den Expertinnen und Experten, die man Monate lang ignoriert hat, mehr Gehör zu schenken als Sebastian Kurz und Elisabeth Köstinger. Insgesamt befinde man sich in Österreich in einer innenpolitisch einzigartigen Situation, so Kucher: „Sebastian Kurz, der bei jeder Gelegenheit die Pandemie vorzeitig für beendet erklärt und Kickl, der Entwurmungsmittel für Pferde empfiehlt. Beide sind gleichermaßen schuld an der aktuellen Situation!“ ****

Für den SPÖ-Gesundheitssprecher disqualifizieren sich ÖVP und FPÖ damit auch gleichermaßen. „Sowohl ÖVP als auch FPÖ spielen für ein paar tausend Wählerstimmen mit Menschenleben“, so Kucher abschließend. (Schluss) lp

