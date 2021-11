Neuer Vorstand für den Marketing Club Österreich

Der Club hat gewählt: 13 neue Vorstandsmitglieder werden in den nächsten drei Jahren ihre Expertise in das große Clubangebot einbringen

Gerade in dieser Zeit ist es besonders wichtig, den Mitgliedern einen starken Club zu bieten, der nicht nur das Know-how, sondern auch den Zusammenhalt und Austausch fördert Andreas Ladich, Präsident des Marketing Club Österreich 1/4

Wir haben in der nächsten Clubperiode viel geplant, neben den bewährten und wichtigen Fachevents und Weiterbildungsformaten wird es auch besondere Social Fun Aktivitäten geben. Treffen, plaudern und die Möglichkeit für langfristige Partnerschaften schaffen, das liegt uns am Herzen. Andreas Ladich, Präsident des Marketing Club Österreich 2/4

Wir bekommen viel positives Feedback. Die Mitglieder und Gäste fühlen sich wohl. Es gibt auch laufend Neuankömmlinge, die gleich mit Onboarding Events und anderen Aktionen in den Kreis aufgenommen werden Niko Pabst, Geschäftsführer des Marketing Club Österreich 3/4

Gefühle und Emotionen spielen die wichtigste Rolle. Am Ende entscheiden Menschen, und denen muss es gefallen. Und es ist nicht immer so relevant, ob sie es aus der Perspektive des Unternehmens entscheiden, oder für sich selbst kaufen. Dieter Scharritzer 4/4

Wien (OTS) - Bei der Generalversammlung am Montagabend hat der Marketing Club Österreich einen neuen Vorstand gewählt, neben dem Präsidenten bilden nun sechs weibliche und sechs männliche Marketingexperten das Führungsteam. Andreas Ladich bleibt weiterhin Präsident, Vizepräsidentinnen sind Sieglinde Martin (FH Wien der WKW) sowie Franziska Keck („Die Presse“). Weitere Mitglieder des Vorstands (in alphabetischer Reihenfolge): Chris Budgen (Emakina), Hannes Glavanovits (Spar), Georg Grassl (General Manager), Maximilian Mondel (Momentum), Harald Rametsteiner (FH St. Pölten), Lisa Reisenberger (Palmers), Melanie Rondonell (Swatch), Gabriele Schöngruber (Agrana), Katharina Sigl (Redstep) sowie Marcus Wild (Ideal Live Marketing). Kooptiert wurde Dieter Welbich (Baldinger & Partner) als Kassier, bzw. Schatzmeister. Nicht nur die Generalversammlung fand dieses Mal hybrid, also vor Ort und online über Stream statt, sondern auch die Wahl selbst. Was einen erfreulichen Vorteil ergab: die Wahlbeteiligung war mit 34% so hoch wie noch nie.

Know-how, Zusammenhalt und Austausch fördern

Bereits im Vorfeld haben die Kandidaten ihre Ideen, Wünsche und Ziele für den Club eingebracht – „ Gerade in dieser Zeit ist es besonders wichtig, den Mitgliedern einen starken Club zu bieten, der nicht nur das Know-how, sondern auch den Zusammenhalt und Austausch fördert “, freut sich der amtierende Präsident Andreas Ladich über sein erneutes Amt und den hochkarätigen Vorstand. „ Wir haben in der nächsten Clubperiode viel geplant, neben den bewährten und wichtigen Fachevents und Weiterbildungsformaten wird es auch besondere Social Fun Aktivitäten geben. Treffen, plaudern und die Möglichkeit für langfristige Partnerschaften schaffen, das liegt uns am Herzen. “ Diese Idee unterstreicht auch Niko Pabst, Geschäftsführer des Clubs: „ Wir bekommen viel positives Feedback. Die Mitglieder und Gäste fühlen sich wohl. Es gibt auch laufend Neuankömmlinge, die gleich mit Onboarding Events und anderen Aktionen in den Kreis aufgenommen werden “.

Geistreiche und geistlose Regeln des Marketings

Im Anschluss zur Generalversammlung und Vorstandswahl fand der Clubabend „Marketing Mythen – was stimmt, was nicht?“ statt. Dazu folgte der Club dankbar der Einladung der Bank Austria – Member of UniCredit ins stylische Hotel Roomz im zweiten Bezirk in Wien. Dabei beschäftigten sich fünf Marketingprofis mit den unverrückbaren Gesetzen, sowie den geistreichen und geistlosen Regeln des Marketings. Individualisierung ist Alles – Massmarket ist tot. Es ist sechs Mal teurer einen Neukunden zu gewinnen als einen alten zu halten. Print ist tot. 20% der Kunden bringen 80% des Umsatzes… Über diese und weitere Mythen sprachen: Roman Bugl (Director Marketing & Communicatons, Heidi Chocolat AG), Christina Raimann (Head of Group Marketing & Communications, Klinger Holding), Andrea Schmitz-Dohnal (Head of Marketing Communication & Brandmanagement, Bank Austria – Member of Unicredit), Thomas Mayer (Geschäftsführer PPM Film- & Fotoproduction, ehem. Magenta Telekom) sowie Thomas Schmidt (Head of Study Programs BA, MSc Marketing & Sales bei FHWien der WKW). Die Moderation und das Intro zum Thema übernahm Dieter Scharitzer (Assistenzprofessor und Academic Director, WU Wien/Executive Academy). Zusammenfassend lässt sich wohl ein Gedanke von Dieter Scharritzer auf alle Mythen umlegen: „ Gefühle und Emotionen spielen die wichtigste Rolle. Am Ende entscheiden Menschen, und denen muss es gefallen. Und es ist nicht immer so relevant, ob sie es aus der Perspektive des Unternehmens entscheiden, oder für sich selbst kaufen. “

Rückfragen & Kontakt:

Bettina Almeida

Leitung Kommunikation



MARKETING CLUB ÖSTERREICH

Piaristengasse 8, 1080 Wien

E-Mail: bettina.almeida @ marketingclub.at

Homepage: www.marketingclub.at