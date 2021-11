„Die Presse“-SCHAU – über 140 Aussteller:innen und rund 9.000 Besucher:innen

Wien (OTS) - Inspirationen für anspruchsvollen Lifestyle erwartete die Besucher:innen bei der erstmals veranstalten Messe „Die Presse“ – Schau von 5. -7. November 2021 in der MARX Halle. Auf 5.000 m² in fünf Erlebniswelten präsentierten die Aussteller:innen die neusten Trends und Innovationen in den Segmenten Design, Handwerk, Mobilität, Reise und Uhren & Schmuck.

Durch den Zukauf der beiden Messen ReiseSalon und Masterpiece Collection entstand eine neue Messe im Bereich Lifestyle. Über 140 Aussteller:innen konnten überzeugt werden sich einem Publikum mit exklusivem Geschmack zu präsentieren. Einige waren bereits auf der DESIGN Messe für Design und Lifestyle dabei und auch vielen Neuen hat das Konzept der Messe zugesagt.

Aussteller:innen-Stimmen

„Die 'Presse'-Schau war die ideale Möglichkeit, unsere Hausgeräte-Innovationen zu präsentieren. Besonders unsere Kochfeld-Dunstabzüge haben große Aufmerksamkeit erregt und mit ihrem nützlichen Design- und Leistungsanspruch überzeugt“, so Nina Kaiser, Brand Manager Siemens Hausgeräte Österreich.

„Wir bedanken uns beim Team der 'Presse'-Schau für einen reibungslosen Ablauf vom ersten Aufbautag bis zum letzten Messe- und Abbautag. Die Gespräche mit unseren Besucher:innen am Stand waren besonders anregend und inspirierend. Wir freuen uns schon sehr auf die Messe 2022“, so Patrick Eckenfellner von rosso-design Küchenstudio gmbh.

"Der erste Auftritt bei der Presse SCHAU war für uns ein schöner Erfolg. Wir kommen wieder!" ‒ Alexander Laimer von Marco Bicego. Auch weitere Aussteller:innen unter anderem Jaeger-LeCoultre, Uhrmachermeister Hübner und Franck Muller betonten die wertvollen Gespräche mit ihren Besucher:innen, das tolle Ambiente und ihre allgemeine Begeisterung für die Veranstaltung und ihren Wunsch auch im nächsten Jahr wieder dabei zu sein.

Die Fünf Erlebniswelten

Design

Mit Trends, Innovationen und Einzelstücken wurde den Besucher:innen drei Tage lang eine exklusive Erlebniswelt mit nationalen und internationalen Ausstellern geboten.

Handwerk

Fein selektierte Unternehmen präsentierten ihre „Meisterstücke“ aus nationalen und internationalen Manufakturen – Designer & Kreative, die mit ihrer Arbeit Kultur und handwerkliche Perfektion hochhalten.

Mobil

Stilvolle Mobilität ist ein Lifestyle-Thema, das Menschen im wahrsten Sinne des Wortes bewegt – von besonderen Automobilen über Motorräder bis zu e-Bikes.

Reise

Von der „Presse“ 2019 übernommen, hat der ReiseSalon mit Ausstellern aus aller Welt die Besucher:innen mit Tipps und Inspirationen für gehobene Ansprüche und den perfekten Traumurlaub begeistert.

Uhren & Schmuck

Auf der Messe für die feinsten Uhren der Welt präsentierten nahezu alle namhaften Uhrenhersteller ihre großen Innovationen und zeigten ihre faszinierenden mechanischen Meisterwerke in einem Ambiente mit Saloncharakter. Dazu gab es eine exklusive Auswahl wertvoller und betörend schöner Schmuckstücke.

Es war ein großer Erfolg der Premierenveranstaltung und die Planung für 2022 ist gestartet. „Die Presse“-Schau öffnet ihre Tore von 4.-6. November 2022 wieder, um ihren Besucher:innen neue innovative Trends, ausgefallene Ideen und top Lifestyles zu präsentieren.

Daten & Kontakte zur Messe 2022:

schau.diepresse.com

4.-6. November 2022

MARX Halle (Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien)

Aussteller Anfragen:

Andreas Rast

Geschäftsleitung Werbemarkt

+43 664 800 514 514

Andreas.Rast@diepresse.com

