FPÖ – Hauser: Nun facht auch die ÖHV einen indirekten Impfzwang an!

Wien (OTS) - „Langsam verstehe ich die Hoteliervereinigung wirklich nicht mehr. Mit ihren laufenden Aussagen zur niedrigen Impfrate facht nun auch die ÖHV den indirekten Impfzwang an, obwohl laut Aussage des Europa-Direktors der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Hans Kluge, die Pandemie mit diesen Impfungen nicht gestoppt werden kann“, so heute FPÖ-Tourismussprecher NAbg. Gerald Hauser.

„Spätestens seit der Veröffentlichung des ‚weekly reports‘ der CDC, der amerikanischen Seuchenbehörde, am 6. August ist klar und mittlerweile auch durch offizielle Zahlen der AGES bewiesen, dass diese Impfungen weder vor einer Infektion noch vor einer Weitergabe der Infektion schützen können. Auch der ÖHV würde es nicht schaden, wenn sie wissenschaftliche Fakten in ihre Argumentation aufnehmen würde“, betonte Hauser.

