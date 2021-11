„Willkommen im Club“ heißt es bei Antenne Steiermark und Antenne Kärnten

Vorteilswelt in Gelb: Ab sofort profitieren die Hörer:innen von Antenne Steiermark und Antenne Kärnten noch mehr!

Graz (OTS) - Der neue Club gibt der Community ein gelbes Zuhause, in das es sich lohnt einzutreten.

Aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Und deshalb sind es auch gleich drei Versprechen, die der neue Antenne Steiermark und Antenne Kärnten Club seinen Mitgliedern gibt.

Wer sich ab sofort auf www.antenne.at – natürlich kostenlos – im Club anmeldet, hat zunächst einmal laufend die Chance auf exklusive Gewinne. Es warten Tickets für Konzerte oder Kabarettveranstaltungen in ganz Österreich, Plätze auf der begehrten Antenne-Fanbank am Spielfeldrand und die Chance, als VIP ins Kino zu gehen. Außerdem ist Sparen durch die viele Vorteile angesagt, die Mitglieder im Antenne Club durch spezielle Preisnachlässe oder Gutscheine bei regionalen Partnerbetrieben genießen. Und dann gibt es da noch die exklusiven „Antenne hautnah“-Zuckerl: Nur Antenne Steiermark und Antenne Kärnten Member können beim Star-Stammtisch Top-Musiker und Bands treffen, wie dieser Tage zum Beispiel „Alle Achtung“ und „Matakustix“, oder ihre:n Liebingsmoderator:in persönlich kennenlernen.

Eine zweites Club-Special zum Start betrifft einen echten Antenne-Klassiker: Die erste „Tour“ mit dem Antenne Weihnachtsbutler wird heuer exklusiv unter den neuen Club-Mitgliedern verlost! Er hat 1.000 Euro zum Shoppen nach Herzenslust in der ShoppingCity Seiersberg und in den City Arkaden Klagenfurt dabei und schleppt für die glückliche Gewinnerin bzw. den glücklichen Gewinner auch die Packerln.

Manuel Krispl, Marketingleiter der Antenne Steiermark und Antenne Kärnten, freut sich über den gelungenen Start: „Auch wenn seit dem Club-Launch erst kurze Zeit vergangen ist, bestätigt uns das große Echo, vollends in die richtige Kerbe geschlagen zu haben. Die Art und Weise, wie das Projekt angenommen wird, zeigt, dass die gelbe Community nicht nur gerne hört, sondern auch dazugehört. Mit Einführung des Clubs, dem neuen gelben Zuhause, legen wir außerdem einen weiteren wichtigen Baustein für eine zukunftsfitte Marke in Form einer nachhaltigen Marken- und Hörerbindung“, so Krispl.

„Communitybuilding war und ist seit dem Senderstart von Antenne Steiermark und Antenne Kärnten ein wesentlicher Baustein unserer DNA und Teil unseres Erfolgskonzepts“, ergänzt Antenne-Geschäftsführer Gottfried Bichler. „Der Club, unsere neue Vorteilswelt in Gelb, ist der logische nächste Schritt auf diesem Weg.“

Alle Infos zum Club und Anmeldung auf: www.antenne.at

Rückfragen & Kontakt:

Manuel Krispl

Marketingleitung

Antenne Steiermark & Antenne Kärnten



Antenne Steiermark

Regionalradio GmbH & Co KG

Gadollaplatz 1

8010 Graz

T: +43 316 8090 31144

M: +43 664 855 1144

manuel.krispl @ antenne.at

www.antenne.at