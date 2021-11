FSG-GÖD Bundeskonferenz: Hannes Gruber als Vorsitzender mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt

Stefan Seebauer, Susanne Schubert und Daniela Eysn sind Vorsitzender-StellvertreterInnen

Wien (OTS) - Im Rahmen der 18. Bundeskonferenz der FSG-GÖD am 16.11.2021 wurde Hannes Gruber mit 98,5 Prozent in seiner Funktion als Vorsitzender der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst bestätigt.

Gewählt wurden auch die stellvertretenden Vorsitzenden Stefan Seebauer, Susanne Schubert und Daniela Eysn.

„Ich freue mich über das Vertrauen, das mir von den Delegierten entgegengebracht wird, und möchte mich herzlich für die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren bedanken. Gemeinsam werden wir uns den Herausforderungen der kommenden Jahre stellen und weiterhin für eine gute Zukunft und ein gutes Leben für alle kämpfen“, so Hannes Gruber zu seiner Wiederwahl.

Rückfragen & Kontakt:

FSG-GÖD Presse



Debora Mula

debora.mula @ goed.at

+43 676 971 24 61