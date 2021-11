„Talk 1: Menschen der Woche“ am 17. November um 22.40 Uhr in ORF 1

Caroline Athanasiadis im Gespräch bei Lisa Gadenstätter

Wien (OTS) - Lisa Gadenstätter begrüßt am Mittwoch, dem 17. November 2021, um 22.40 Uhr in ORF 1 in einer neuen Ausgabe von „Talk 1:

Menschen der Woche“ Gäste zu u. a. folgenden Themen: „Im Inneren einer Covid-Station: Dramatische Schilderungen aus der Intensivstation“, „Streit, Missmanagement und Kommunikationspannen:

Wie chaotisch ist der Umgang der Politik mit der dramatischen Corona-Situation?“. Und: „Caroline Athanasiadis – Eine Kabarettistin auf der Überholspur bei den ,Dancing Stars 2021‘“.

Caroline Athanasiadis: Die 41-jährige Kabarettistin, auch bekannt als gefeiertes Mitglied der „Kernölamazonen“, begeistert als „Dancing Star“ jeden Freitag in ORF 1 Jury und Publikum. Eine gute Woche vor dem alles entscheidenden Finale im Ballroom des ORF präsentiert sich Caroline mit Witz, Charme und einer guten Portion Hoffnung auf den ersten Platz. Bei Lisa Gadenstätter spricht sie über ihr Dasein als umjubelte Teilnehmerin bei „Dancing Stars“ auf der Überholspur und erzählt, warum sie im letzten Lockdown auch das politische Kabarett für sich entdeckt hat. Weiters zeigt sie abseits von Bühne, Kamera und Scheinwerferlicht noch ganz andere spannende Seiten von sich.

