Corona – SPÖ-Deutsch empört: „Vierte Corona-Welle erschüttert Österreich, aber Regierung versinkt in Machtkämpfen und Streit“

Statt Corona zu bekämpfen, bekämpfen sich ÖVP und Grüne gegenseitig – Bevölkerung stellt türkis-grünem Corona-Management katastrophales Zeugnis aus

Wien (OTS/SK) - Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch nimmt das Versagen der türkis-grünen Regierung beim Corona-Management immer ärgere Ausmaße an. „Statt Corona zu bekämpfen, bekämpfen sich ÖVP und Grüne auf offener Bühne gegenseitig. Während die vierte Corona-Welle Österreich in einem bislang nicht gekannten Ausmaß erschüttert, versinkt die Regierung in Machtkämpfen und brutalem Streit. Laut Medienberichten zündelt Ex-Kanzler Kurz im Hintergrund weiter – mit dem Ergebnis, dass Kurz-Vertraute wie Schallenberg, Köstinger und Schramböck ausrücken, um den grünen Gesundheitsminister frontal mit rüden Worten zu attackieren. Es ist ungeheuerlich und grob fahrlässig, dass die Regierung noch immer nicht begriffen hat, dass es jetzt nicht um ihre Befindlichkeiten und offene Rechnungen geht, sondern ausschließlich um die Gesundheit und Lebenssituation der Menschen“, betonte Deutsch heute, Dienstag. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Mit jedem neuen Streit, mit jedem weiteren Widerspruch und mit jeder weiteren gegenseitigen Schuldzuweisung schafft die türkis-grüne Regierung noch mehr Verunsicherung und verschärft damit die Situation für die Menschen. Es ist kein Wunder, dass die Bevölkerung schon längst das Vertrauen in die Regierung verloren hat und dem türkis-grünen Corona-Management ein immer verheerenderes Zeugnis ausstellt. 72 Prozent der Österreicher*innen sagen laut einer aktuellen Umfrage, dass die Regierung die Pandemie nicht im Griff hat. Was braucht die Regierung noch, um endlich ein funktionierendes Krisen-Management auf die Beine zu stellen?“, so Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. (Schluss) mb/bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/