AVISO, 17.11.: Mediengespräch mit Bürgermeister Ludwig und Stadtrat Hanke zu Millionen-Investition von Pharmafirma Takeda

Biopharmazeutisches Forschungsunternehmen Takeda investiert dreistelligen Millionenbetrag in Wien

Wien (OTS/RK) - Am Mittwoch, den 17. November um 11.30 Uhr, präsentiert Wiens Bürgermeister Michael Ludwig im Wiener Rathaus im Stadtsenatssitzungssaal die Errichtung eines neuen Standorts des internationalen Unternehmens Takeda in Wien. Takeda, der größte heimische Arbeitgeber aus dem Pharma-Bereich, investiert in die Errichtung seines neuen Forschungsstandorts einen dreistelligen Millionenbetrag.

Am Podium:

Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien

Peter Hanke, Wirtschafts- und Finanzstadtrat der Stadt Wien

Manfred Rieger, Standortleiter des Forschungs- und Entwicklungsbereiches Takeda Österreich

Gerhard Hirczi, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien

Christoph Nagel, CEO der UniCredit Leasing

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist der Zutritt zu Medienterminen der Stadt Wien bis auf weiteres nur mit gültigem 2,5G-Nachweis (genesen, geimpft, PCR-getestet) möglich. Der Nachweis wird vor Ort kontrolliert. Bei Presseterminen im Rathaus gilt zusätzlich zur 2,5G-Regelung auch eine FFP2-Maskenpflicht in allen öffentlich zugänglichen Teilen des Gebäudes. Bitte beachten Sie nach Möglichkeit auch das Einhalten des Mindestabstandes von zwei Metern.

Das Mediengespräch wird auch als Live-Stream auf www.wien.gv.at übertragen.

Presse-Fotos sind im Anschluss an den Termin unter http://www.wien.gv.at/presse/bilder abrufbar. (Schluss) red

Mediengespräch von Bürgermeister Ludwig und Stadtrat Hanke

Datum: 17.11.2021, 11:30 Uhr

Ort: Rathaus Wien, Stadtsenatssitzungssaal

1010 Wien, Österreich

