AVISO: Persönlicher Brief vom Nikolo für Kinder in Wien

Die Hilfswerk Nachbarschaftszentren möchten Wiener Kindern auch heuer wieder eine ganz besondere Freude bereiten.

Wien (OTS) - Auch in diesen schwierigen Zeiten der Einschränkung – ist der Nikolo der Nachbarschaftszentren im Einsatz und dabei ist er besonders fleißig. Rund 1000 Briefe mit Lob und Wertschätzung in goldenen Kuverts und sogar handsigniert, plant der Nikolo heuer zu versenden. Deshalb starten die Nachbarschaftszentren wieder ihre kostenlose Nikolo-Briefaktion um Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Jedem Brief liegt auch ein kleines Überraschungsgeschenk bei.

Kinderaugen zum Leuchten zu bringen – das ist der Sinn der heutigen Nikolo-Aktion unter der Schirmherrschaft von Stadtrat Peter Hanke.

„Gemeinsam aufeinander schauen und Gutes auch im Kleinen tun – das ist so wichtig wie nie zuvor. Unseren Mitmenschen eine Freude zu machen stärkt das Gefühl des Zusammenhalts – und uns alle darin, die Krise besser zu durchstehen. Diese wunderbare Nikolo-Aktion unterstützen wir seitens der Stadt Wien gerne, um Kindern eine kleine Freude zu bereiten“, sagt Stadtrat Hanke.



„Wertschätzung macht Werte sichtbar. Diese wiederum bilden die Basis unserer Motivation. Sobald wir Werte erkennen, erfahren wir Sinn“, erklärt Dir.in Sabine Geringer, Geschäftsführerin Wiener Hilfswerk, den Hintergrund der Aktion.



Anmeldung zur Nikolo-Briefaktion

Die Anmeldung der Kinder zur Nikolo-Briefaktion ist bis zum 1.12.2021 (mittags) via E-Mail nikolo @ wiener.hilfswerk.at oder auf www.wiener.hilfswerk.at/nikolo möglich.



Das Wiener Hilfswerk freut sich über eine Spende für die soziale Arbeit der Nachbarschaftszentren: Wiener Hilfswerk Spendenkonto: IBAN: AT58 2011 1284 4290 7831, Verwendungszweck: NZ-Nikolo



Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren

Seit 40 Jahren sind die zehn Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren Orte der Begegnung für Menschen unterschiedlicher Generationen, Kulturen und sozialer Schichten. Mit 60 hauptamtlichen und mehr als 1.100 freiwilligen Mitarbeiter/innen sind die Hilfswerk Nachbarschaftszentren überparteilich und überreligiös. Respekt, Akzeptanz, Gleichberechtigung und Teilhabe sind ihre Grundsätze. Die Stadt Wien fördert die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks. Weitere Informationen: www.nachbarschaftszentren.at



Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale Organisation, die im Bereich der mobilen Sozialdienste (Heimhilfen, Hauskrankenpflege etc.), in der Kinderbetreuung sowie in der Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe und in ihren Einrichtungen (Tageszentren für Seniorinnen und Senioren, Nachbarschaftszentren, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmärkte, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderung) mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen beschäftigt. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at

